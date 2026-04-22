Som 47-årig overrasker Kourtney Kardashian med dette fornyede "gotiske" look

Fabienne Ba.
@kourtneykardash / Instagram

Til sin 47-års fødselsdag overraskede Kourtney Kardashian sine fans med en stilistisk afvigelse fra sin sædvanlige æstetik. Hendes fødselsdagsoutfit, der blev delt på Instagram, vakte hurtigt opmærksomhed og blandede år 2000-inspirationer med en moderne version af gotisk stil.

Et kig et sted mellem gotisk, år 2000 og rock-ånd

Kourtney Kardashians outfit består af en sort minikjole med blondedetaljer, kombineret med en tekstureret strikcardigan. Looket fremkalder en moderniseret "girly-goth"-æstetik, typisk for en stærk tilbagevenden til 2000'er-stilen. Kourtney Kardashian fuldendte looket med statement-items: en lang leopardprintet frakke, sorte knæhøje støvler og overdimensionerede solbriller.

Tilbehør med et stærkere budskab

Accessories tilføjer en symbolsk dimension. Et bemærkelsesværdigt træk er en slående sølvhalskæde udsmykket med et kranievedhæng, der forstærker outfittets rock- og let underground-vibe. Dette stilistiske valg afspejler en bredere tendens, hvor kendisser genfortolker gotisk stil ved at blande den med luksuriøse og moderne smykker.

En æstetik, der blander personligt image og modetrends

Kourtney Kardashian, der er kendt for sine modevalg, der ofte har været påvirket af en minimalistisk æstetik i de senere år, overrasker her med en tilbagevenden til en mere udtryksfuld stil. Dette midlertidige skift illustrerer den voksende frihed, som offentlige personer har til at udforske forskellige stilverdener uden at være begrænset til en enkelt visuel identitet.

Med dette fornyede "gotiske" look til sin fødselsdag bekræfter Kourtney Kardashian sin evne til at lege med modekoder. Ved at blande år 2000-nostalgi, rock-indflydelser og moderne detaljer, gav hun en mindeværdig optræden, der genoplivede interessen for glam-rock-æstetikken.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
