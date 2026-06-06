Sangerinden Christina Aguilera valgte en udskåret kjole under sin seneste optræden

Fabienne Ba.
@xtina / Instagram

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Christina Aguilera har aldrig virket mere tilpas i sin egen krop. Ved en nylig offentlig optræden bar hun en perfekt hvid Tom Ford-kjole, hvis kunstfærdigt placerede udskæringer straks satte sociale medier i brand.

En hvid kjole fra Tom Ford

På billederne, der gik viralt på X, poserer "Genie in a Bottle"-sangerinden selvsikkert i en lang, perfekt skræddersyet hvid kjole. Kjolen, der er lavet af et flydende og glat stof, følger Christina Aguileras figur uden at snøre hende sammen.

Hvid, en krævende farve par excellence, spiller en strukturerende rolle her: den fremhæver frisuren og teinten og giver hele looket en næsten strålende kvalitet. Det er en farve, der også passer perfekt til det "sublime popstjerne"-image, som Christina Aguilera har dyrket siden starten af 2000'erne.

Dyb halsudskæring og slids: den dobbelte signatur

Især to detaljer gør kjolen helt speciel. For det første den dybtgående halsudskæring, der skaber en lang lodret linje i hjertet af silhuetten. For det andet slidsen. Meget høj og skrånende til siden løber den langs nederdelen og afslører Christina Aguileras ben med hvert skridt. Dette snit tilføjer bevægelse til hele silhuetten og ville ikke have set malplaceret ud på den røde løber i 1990'erne, hvor XXL-slidser prydede forsiden af alle modemagasiner. Den samlede effekt er en perfekt afbalanceret silhuet – hvor hvert snit er præcist placeret, og den hvide farve tilføjer et øjeblikkeligt raffineret touch.

En ren og effektiv skønhedsbehandling

Hvad angår hendes frisure, valgte Christina Aguilera enkelhed. Hendes karakteristiske platinblonde hår var løst og sat op i lange, bløde lokker, der indrammer hendes ansigt. Denne tilgang giver et naturligt præg til det overordnede look.

Hvad angår makeup, er fokus på øjnene. Øjenmakeuppen fremhæver intensiteten i Christina Aguileras ansigt og komplementerer den enkle, minimalistiske frisure perfekt. På hendes fødder forlænger høje hæle yderligere hendes silhuet, der allerede er strakt af den høje slids.

En modesignatur, der passer til dens DNA

Ud over valget af tøj minder denne optræden om det, der har været Christina Aguileras kendetegn i mere end 25 år: en selvtillid i sin krop, en smag for såkaldte "dristige" frisurer og en måde at gøre krav på en stærk identitet uden nogensinde at undskylde.

I en tid hvor flere af hendes samtidige, såsom den amerikanske skuespillerinde Anne Hathaway eller den mexicansk-amerikansk-libanesiske skuespillerinde, instruktør og producer Salma Hayek, også mangedobler såkaldte "dristige" optrædener, illustrerer denne Tom Ford-kjole af Christina Aguilera en bredere tendens: den fuldt ud assertive mode i alle aldre.

Med dette ulastelige look fra Tom Ford leverer Christina Aguilera en mesterklasse i stil. Et signaturlook, der aldrig går af mode og fortsætter med at sætte trends.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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