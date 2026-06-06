Som 49-årig tiltrækker Anna Faris sig opmærksomhed i en skulpturel kjole.

Den amerikanske skuespillerinde og producer Anna Faris gjorde et triumferende comeback. Til verdenspremieren på den sjette del af "Scary Movie"-sagaen, der blev afholdt den 3. juni 2026 i Paramount Theatre i Los Angeles, optrådte hun i en skulpturel kjole fra Mônot - og hendes optræden på den røde løber vakte furore.

En specialfremstillet kjole med flydende effekt

På de billeder, der har cirkuleret siden, poserer Anna Faris i en lang sort kjole dækket af pailletter, broderet direkte ind i stoffet for at skabe en slående "flydende illusion"-effekt. Ved hver bevægelse reflekterer stoffet lyset, hvilket giver hele kjolen en næsten metallisk dimension.

Det skræddersyede stykke er fra det libanesiske modehus Mônot, grundlagt i 2019 af designeren Eli Mizrahi, som er blevet et must-have på den røde løber for sine skræddersyede snit og kunstfærdige paneler. Med en gulvlang kant, tætsiddende ved barmen og hofterne, og en A-formet nederdel, der blidt strækker sig ud mod kanten, er silhuetten øjeblikkeligt skulpturel.

Udskæringen

Detaljen, der gør kjolen uforglemmelig, er naturligvis udskæringerne. På hver side af Anna Faris' talje afslører to slidser skuespillerindens hofter, hvilket skaber et skarpt brud i det visuelle flow. Dette er et signatur, der nu er genkendeligt hos House of Mônot, som populariserede "udskærings"-æstetikken på den røde løber verden over.

Foran strukturerer en halterneck-halsudskæring silhuetten fra halsen til taljen, mens en enkelt strop bagpå holder det hele sammen og afslører en U-formet ryg. En arkitektonisk iscenesættelse overvåget af stylisten Alexandra Mandelkorn, der også arbejder med kunstnere som den amerikanske soulsangerinde og sangskriver Janelle Monáe og den amerikanske countrysangerinde Lainey Wilson.

Retro frisure à la Pamela Anderson

Med hensyn til hår og skønhed er stylingen et dristigt statement. Anna Faris valgte en lav, rodet knold, der minder om 2000'erne, à la Pamela Anderson, med pandehår, der blidt falder ned over hendes ansigt. Denne retro-klipning står i kontrast til moderniteten i hendes outfit og giver hele looket sit eget unikke præg.

I ansigtet er der intens røget øjenmakeup, der fremhæver øjnene, og nude pink læber med en blank finish. Lange, dinglende sorte øreringe forlænger den lodrette linje i halterneck-udskæringen. På fødderne er der sorte platformsko fra Larroudé – endnu et nik til 2000'ernes retro-glamour.

Anna Faris deltager i verdenspremieren på Paramount Pictures "Scary Movie" i Paramount Theater i Los Angeles pic.twitter.com/rgxhG1qFFu — Mere Kultur Mindre Pop (@culturelesspop) 4. juni 2026

Med sin optræden ved premieren på "Scary Movie" leverede Anna Faris et af sine mest fantastiske modeudsagn på den røde løber i de seneste år. Hun beviste, at elegance hverken måles i alder eller i forsigtighed – men i et ægte ønske om at turde.

