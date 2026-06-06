Sangerinden Olivia Rodrigo skaber furore i et blondeoutfit

Den amerikanske sangerinde, sangskriver, musiker og skuespillerinde Olivia Rodrigo har aldrig virket mere selvsikker i sin stil. Til et nyligt redaktionelt fotoshoot, der blev udgivet forud for hendes tredje album, valgte hun et look, hvor blonder blandes med indviklede tekstiludsmykninger. Og resultatet vakte straks furore på de sociale medier.

En lille top i broderet blonde med haute couture-look

Olivia Rodrigo optræder i en lille, bh-lignende blondetop fra Versace. Stykket, der er skulptureret som et sandt kunstværk, er besat med udsmykket metallisk broderi, indrammet af sorte kanter, der fremhæver stoffets couture-håndværk. Under den varme studiebelysning reflekterer de indlagte sten gyldne glimt, hvilket giver hele silhuetten en næsten filmisk kvalitet.

Overdelens struktur – et sted mellem udsmykket blonde og indviklet metalarbejde – fremkalder både haute couture fra 2000'erne og moderne italienske aftenkjoler. Et dristigt valg, perfekt forankret i den "gotisk-luksuriøse" æstetik, som Olivia Rodrigo har udforsket de seneste par sæsoner.

En redaktionel silhuet, et sted mellem sort og blank

For at komplementere det valgte Olivia Rodrigo en struktureret, højtaljet nederdel i mørke toner, der giver en skarp kontrast til toppens lette udseende. Fotosessionen, fotograferet af Ryan McGinley, leger med posituren: armene hævet over hovedet, ryggen mod en struktureret væg, blik lige frem.

Billedet, der er næsten skulpturelt, fremstår som et redaktionelt portræt fra en anden æra – som om en diva fra 1950'erne var blevet fordybet i nutidens modekoder. Skulpturelle guldøreringe forlænger silhuettens lodrette linjer og giver lige den rette mængde metallisk glans til at afspejle broderiet på toppen.

På skønhedsfronten, et gammelt Hollywood-univers

Hvad angår hendes frisure, omfavnede Olivia Rodrigo bevægelse. Hendes brune hår var sat op i lange, bløde bølger, der blev fejet af vinden og blidt indrammede hendes ansigt. Dette look stod i kontrast til den grafiske stringens i hendes tøj, hvilket gav hele optagelsen et naturligt præg.

Til sin makeup valgte hun en lysende hud, definerede øjne og en dyb bærfarvet – næsten granatrød – læbestift, der gav hele looket et dramatisk præg. Denne tilgang var direkte inspireret af de store ikoner fra amerikansk film i 1950'erne.

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En modesignatur, der hævder sig med sit nye album

Denne optræden er ikke tilfældig. Olivia Rodrigo forbereder udgivelsen af sit tredje studiealbum, "you seem pretty sad for a girl so in love", den 12. juni. Og hver af hendes optrædener i de seneste uger synes at opbygge, billede for billede, det visuelle univers i dette nye værk: gotiske referencer, indviklet blonde, mørke paletter med metalliske detaljer.

Denne stilistiske transformation er langt fra ubetydelig for en person, der for bare få år siden primært spillede "farverig teenagepop"-kortet. I dag ser Olivia Rodrigo ud til at fremvise en mere bevidst, mere fortællende mode – hvor hvert outfit er tænkt som et fragment af en historie, der skal fortælles.

Med denne lille Versace-broderede blondetop leverer Olivia Rodrigo et af sine fineste modestatements i år. Blot få dage før udgivelsen af sit nye album giver hun sig selv muligheden for at genopfinde sit image – uden at ofre noget af sin unikke karakter. En strategi, der allerede virker perfekt udført.