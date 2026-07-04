Ester Expósitos nye look tiltrækker opmærksomhed, selv fra Kylian Mbappé

Den spanske skuespillerinde Ester Expósito delte en række billeder på Instagram, der viste et nyt, elegant og trendy look. Opslaget tryllebandt hendes følgere og fik en bemærkelsesværdig kommentar fra fodboldspilleren Kylian Mbappé.

Et trendy tofarvet look

Til denne fotoserie valgte Ester Expósito et todelt ensemble i nuancer af grå og sort. Skuespillerinden bar en cropped top med Bardot-udskæring og korte pufærmer, kombineret med en matchende, flagrende midi-nederdel. Sorte mules med høje hæle og et par solbriller fuldendte looket, en perfekt blanding af "office sirene"-chic og den meget moderigtige kokette stil. Et enkelt, men elegant ensemble, perfekt udført.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ester 🌙 (@ester_exposito)

En bemærkelsesværdig kommentar fra Kylian Mbappé

Blandt de mange reaktioner skilte én kommentar sig ud: den franske fodboldspiller Kylian Mbappés, der efterlod en hjerte-emoji under opslaget. Denne lille gestus var nok til at udløse en reaktion fra internetbrugere, især da de to personligheders navne for nylig er blevet forbundet.

En skuespillerinde og et modeikon

Ud over dette look bekræfter Ester Expósito sin status som modeikon. Den spanske skuespillerinde, der blev opdaget i hitserien "Elite", har etableret sig som en figur, der følges nøje for sine tøjvalg, både på den røde løber og på sociale medier. Hun er en stamgæst på catwalken og inspirerer ofte sine millioner af følgere.

Med dette tofarvede look skaber Ester Expósito et elegant og trendy look. Ved at blande en "kontorsirene"-vibe med et strejf af kokethed bekræfter skuespillerinden sin sans for stil – og sit talent for at skabe opmærksomhed, selv i sine kommentarer. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans.