Lizzo gør indtryk i en dristigt designet tylkjole

Fabienne Ba.
@lizzobeeating / Instagram

Den amerikanske sangerinde og rapper Lizzo vakte furore ved BET Awards i 2026 i en lang chokoladebrun tylkjole med en udpræget selvsikker stil, der etablerede sig som en af aftenens mest omtalte optrædener.

En lang kjole i chokoladebrun tyl

Det var ved den 25. BET Awards, en af de mest prestigefyldte begivenheder inden for afroamerikansk musik, at Lizzo leverede en af sine mest slående optrædener i år. Det centrale element i denne optræden var uden tvivl hendes kjole. Lizzo bar en lang kreation i en særlig varm chokoladebrun nuance, lavet af let, åbent tyl. En usædvanlig farve på den røde løber, den stod i skarp kontrast til de klassiske sorte, hvide, røde eller guldfarver og komplementerede sangerindens teint perfekt.

Denne nuance, en blanding af brun og bronze, stemmer også overens med trenden med naturlige og organiske farver, der har været fremherskende i flere sæsoner. Det er en raffineret stilistisk tilgang, der demonstrerer en sand mestring af moderne farvereferencer.

En byge af pailletter til at fange lyset

Ud over stofvalget var det kjolens udsmykning, der virkelig gjorde den så fantastisk. Kjolen var helt dækket af små pailletter, der fangede lyset med hver eneste sangerindes bevægelse. Denne blændende opvisning forvandlede kjolen til en sand scenekreation. Kjolens konstruktion spillede også en afgørende rolle i dens visuelle effekt. Snittet forlængede silhuetten med en elegant lodret linje, der forstærkede Lizzos dominerende tilstedeværelse på den røde løber. Dette tætsiddende, men flydende design fremkaldte de store silhuetter af Hollywood-stjerner fra 1930'erne og 40'erne.

Et nude makeup-look, der balancerer glansen

På skønhedsfronten valgte Lizzo et bevidst nøgen makeup-look, der fremhævede hendes teint uden at overdøve den. Blege læber, strålende hud, knap definerede øjne: et minimalistisk makeup-look, der lod kjolen og dens pailletudsmykninger indtage en central plads. En stilistisk tilgang, der er i overensstemmelse med et centralt princip for optrædener på den røde løber: Når outfittet er iøjnefaldende, skal makeuppen komplementere det uden at konkurrere med det. En mesterlig tilgang, der afslører en skarp forståelse af visuel balance.

Et strejf af lilla for detaljerne

For at fuldende sit look fokuserede Lizzo på et par detaljer i en uventet nuance. Sangerinden bar en livlig lilla manicure, suppleret af en ring prydet med en stor, funklende sten i samme nuance. Valget af lilla, komplementærfarven til gul og et perfekt match til brun, skaber en subtil harmoni med den chokoladefarvede kjole. Det er en demonstration af hendes opmærksomhed på hver eneste detalje i sit outfit, helt ned til de mest underspillede accessories.

En krøllet og voluminøs manke

Til sin frisure valgte Lizzo sine karakteristiske lange krøller, der var løse og særligt voluminøse. Dette hår, der falder naturligt ned over skuldrene, tilføjer en blød og organisk dimension til det overordnede look. Dette hårvalg forstærker den overordnede frisures dristighed, samtidig med at det tilføjer et strejf af blødhed og naturlighed.

En bølge af begejstrede reaktioner på sociale medier

Ikke overraskende udløste Lizzos optræden ved BET Awards i 2026 straks en byge af reaktioner på sociale medier. Billeder af sangerinden cirkulerede hurtigt online og gav næring til samtaler om mode ved store prisuddelinger. Som med enhver offentlig optræden af kunstneren roste hendes fans overvældende hendes outfitvalg og autenticiteten af hendes tilstedeværelse på den røde løber.

Med sin lange, chokoladebrune pailletkjole i tyl, sin lilla manicure og sin voluminøse manke havde Lizzo en af de mest slående optrædener ved BET Awards i 2026. Ud over selve looket bekræftede hun sin plads blandt de mest stilfulde og selvsikre skikkelser i moderne amerikansk pop.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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