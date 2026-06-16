I jeans med lav talje genopliver Kylie Jenner en ikonisk trend fra 2000'erne.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner har et talent for at genoplive trends. Den amerikanske forretningskvinde delte en serie fotos med en tydelig 2000'er-æstetik, hvor hun bringer et ikonisk stykke tøj fra det årti tilbage: lavtaljede jeans. En tilbagevenden til modens rødder, perfekt i tråd med den nostalgiske bølge, der i øjeblikket inspirerer både modeshows og sociale medier.

Det store comeback for lavtaljede jeans

På disse retro-mønstrede fotos, der minder om lederartikler fra starten af 2000'erne, poserer Kylie Jenner i lavtaljede jeans kombineret med en simpel sort top. Omgivelserne - et vindue med udsigt over bygninger i New York City, antikke bøger på gulvet - fremhæver denne vintage-følelse. På et andet billede præsenterer hun trenden i en løsere version med vide, flagrende jeans. To variationer af det samme nøglestykke, som er blevet symbolet på genopblussen af "Y2K"-garderoben.

Kylie Jenner, trendsætter

Low-rise jeans er en af de trends, der deler meninger. De har længe været betragtet som forældede, endda "tacky", men har oplevet en betydelig genopblussen i popularitet i løbet af de seneste par sæsoner. Mens tilbagevenden af low-rise jeans er mærkbar overalt, har Kylie Jenner spillet en stor rolle. Hun er regelmæssigt i spidsen for denne 2000'er-æstetik, som hun inkorporerer i sine forskellige optrædener. Ved at bære dette look bekræfter hun sin status som en sand trendsætter.

Med disse lavtaljede jeans giver Kylie Jenner endnu et nik til 2000'erne og bekræfter, at dette årti aldrig har været en større inspiration for den nuværende mode. Ikke overraskende vil dette helt sikkert inspirere en ny bølge af "Y2K"-stilentusiaster.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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