Selena Gomez deler billeder med sin mand, der vækker reaktioner

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Selena Gomez hygger sig tydeligvis. Hun delte en serie kærlige billeder på Instagram med sin mand, producer og sangskriver Benny Blanco. Opslaget, der ledsages af en kærlig besked, fik hurtigt reaktioner fra hendes følgere, lige fra dybfølte udtryk til mere overfladiske kommentarer.

En hjertevarmende publikation

I denne fotokarrusel optræder parret i ærlige, hverdagsøjeblikke: siddende side om side på en sofa mod et snedækket landskab, deler en selfie foran et spejl eller poserer sammen udendørs. Disse intime og lysende billeder, langt fra den røde løber, illustrerer deres tætte bånd. I billedteksten inkluderede Selena Gomez en øm besked til sin mand: "Afstand betyder så lidt, når nogen betyder så meget ... Jeg savner dig," skrev hun med henvisning til adskillelsen forårsaget af hendes professionelle forpligtelser.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Selena Gomez (@selenagomez)

Blandede reaktioner

Som det ofte er tilfældet med dette par, udløste opslaget blandede reaktioner. Mange internetbrugere roste duoens kemi og overdængede dem med "parmål" og kærlige beskeder. Andre hengav sig dog til mere overfladiske bemærkninger, der sammenlignede parrets udseende. Disse kommentarer blev hurtigt afvist af parrets fans, der mindede alle om, at "det vigtigste er kærligheden og forbindelsen, som Selena Gomez og Benny Blanco viser".

Et par med en stor følgerskare

De to kunstnere har kendt hinanden i omkring ti år og samarbejdede oprindeligt musikalsk, før de officielt bekræftede deres forhold i slutningen af 2023. De blev forlovet i december 2024 og giftede sig i september 2025 ved en ceremoni i Californien, omgivet af adskillige berømtheder. Selena Gomez har gentagne gange beskrevet dette forhold som det mest fredelige, hun nogensinde har oplevet, og understreget vigtigheden af at være sammen med en, der respekterer hende. Parret deler også regelmæssigt glimt af deres dagligdag.

Med dette opslag giver Selena Gomez sine fans endnu et bevis på den kærlighed, hun deler med Benny Blanco. Med ømhed, humor og medvirken bekræfter parret deres status som en favoritduo for en del af offentligheden – i en sådan grad, at de forvandler en simpel erklæring på afstand til et ægte øjeblik af forbindelse.