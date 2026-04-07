Ved poolen genopliver Kylie Jenner en trend fra 2000'erne.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner slapper af ved en solbeskinnet pool og fortsætter med at øve sin indflydelse på trends. I en serie billeder, der er delt på Instagram, optræder hun i frodige grønne omgivelser mellem lyse træstole og turkisblåt vand, iført et sommerligt look, der straks fanger øjet: en delikat taljekæde, direkte inspireret af 2000'ernes æstetik.

Taljekæden, et modesymbol fra 2000'erne

Allerede allestedsnærværende på catwalks og sociale medier, bekræfter Y2K-stilen sin tilbagevenden, og Kylie Jenner tilbyder her en moderne og minimalistisk version. Kombineret med let åbne hvide jeans og en transparent blomstret top fremhæver kæden silhuetten, samtidig med at den tilføjer et subtilt juvelbesat touch, et ikonisk signaturmærke for dette årti præget af mode med høj accessories.

Mavekæden, et vigtigt tilbehør fra starten af 2000'erne, var en del af en trend, der fejrede silhuetter fremhævet af kropssmykker. Den blev dengang populær blandt adskillige berømtheder og popikoner, og den vender tilbage i 2026 i en mere raffineret version, tilpasset aktuelle æstetiske standarder.

På billedet, som Kylie Jenner har lagt op, er den fine kæde underspillet, men strukturerer alligevel hele looket. Denne type smykker, der ofte bæres lavt på hofterne, fremkalder straks år 2000-æstetikken, der er karakteriseret ved hoftelange jeans, transparente stoffer og lette lagdelinger. Denne genoplivning er en del af en bredere trend, der ser mode fra starten af 2000'erne genopstå i moderne kollektioner, især gennem transparente toppe, low-cut silhuetter og minimalistiske metalliske accessories.

En perfekt mestret sommeræstetik

Billedets komposition bidrager også til lookets visuelle effekt. Mellem frodig vegetation og naturligt lys fremkalder atmosfæren et sommerligt intermezzo, perfekt til flydende silhuetter og genbesøgte vintage-inspirationer. Den bløde frisure og naturlige makeup fuldender looket og forstærker et indtryk af velstuderet enkelhed. Tro mod sin stil foretrækker Kylie Jenner her en balance mellem trendy og afslappet, en positionering, der er med til at gøre hendes fremtoning til regelmæssige kilder til modeinspiration.

Med dette look fotograferet ved poolen illustrerer Kylie Jenner endnu engang den vedvarende popularitet af 2000'er-stilen. Taljekæden, genudgivet i en moderne og diskret version, skiller sig ud som et af sæsonens vigtigste accessories og bekræfter den vedvarende appel af år2000-æstetikken.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Som 40-årig skaber denne amerikanske model furore i en orange jumpsuit
"Jeg er henrykt over at spille ældre kvinder": Som 62-årig vælger Lisa Kudrow at omfavne sin alder uden Botox

