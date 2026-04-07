"Jeg er henrykt over at spille ældre kvinder": Som 62-årig vælger Lisa Kudrow at omfavne sin alder uden Botox

Anaëlle G.
Extrait de ma série « No Good Deed »

Lisa Kudrow, der er kendt verden over for sin rolle som Phoebe Buffay i hitserien "Venner", går nu et nyt kapitel i sin karriere i møde med sindsro. Som 62-årig forklarer hun, at hun har valgt at stoppe med at bruge Botox og foretrækker at acceptere sit ansigts naturlige aldring og fokusere på roller, der passer til hendes alder.

En skuespillerinde, der kræver roller, der er alderssvarende.

I et interview med The Hollywood Reporter talte Lisa Kudrow om en nylig oplevelse, der fik hende til at genoverveje brugen af kosmetiske procedurer. Efter at have prøvet Botox for første gang i en alder af 60, rapporterede Kudrow, at hun oplevede bivirkninger, der ikke levede op til hendes forventninger. Hun forklarede, at ændringerne forårsagede irritation: "Jeg tror, det bidrog til min øjenirritation og dette mærkelige mærke på min pande, så jeg er nok færdig med det nu." Stillet over for dette skuffende resultat besluttede skuespillerinden ikke at fortsætte denne type behandling.

Ud over det æstetiske aspekt understreger Lisa Kudrow sin entusiasme for at portrættere ældre karakterer på skærmen. "Jeg er begejstret for at spille ældre kvinder," forklarer hun og fremhæver vigtigheden af mangelfuld aldersrepræsentation i film- og tv-branchen. Denne holdning er en del af en bredere udvikling inden for sektoren, hvor spørgsmålet om synlighed for kvinder over 50 får stigende opmærksomhed. Flere og flere skuespillerinder kræver roller, der afspejler den mangfoldighed af livsstier og oplevelser, langt fra de standarder, som Hollywood længe har foretrukket.

Lisa Kudrow påpeger også, at hendes forhold til udseende har udviklet sig over tid. Hun siger, at hun gradvist accepterer ideen om at ligne en ældre kvinde, samtidig med at hun fortsætter med at praktisere sit håndværk med de samme kunstneriske standarder.

En udvikling af skønhedsstandarder

Lisa Kudrows udtalelse kommer på et tidspunkt, hvor skønhedsstandarder gradvist udvikler sig mod en mere inkluderende repræsentation af forskellige aldre. Mange offentlige personer opfordrer nu til en mere nuanceret tilgang til aldring og lægger vægt på selvaccept snarere end den systematiske stræben efter kosmetiske forandringer.

Uden at fordømme individuelle valg vedrørende kosmetisk medicin understreger Lisa Kudrow sit ønske om at "prioritere et image, der er tro mod ens nuværende udseende." Denne holdning stemmer overens med en bredere bevægelse, der værdsætter autenticitet og mangfoldigheden af livsstier.

Lisa Kudrow bekræfter dermed sit ønske om at skildre karakterer i overensstemmelse med sin alder og erfaring. Ved at vælge at give afkald på Botox fremhæver hun en personlig vision om aldring, baseret på accept og kontinuitet i sin kunstneriske rejse. Denne tilgang bidrager til at udvide repræsentationen af kvinder på skærmen og fremmer en mere åben diskussion om udviklingen af skønhedsstandarder.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
