Den amerikanske model Brooks Nader har et look, der vækker røre.

Fabienne Ba.
Nogle outfits er nok i sig selv til at fange alles opmærksomhed. Brooks Nader demonstrerede dette endnu engang ved at optræde i en kort hvid arkivkjole fra La Perla, som hurtigt vakte furore.

Et stykke fra La Perla-arkivet bragt tilbage fra glemslen

Det pågældende stykke er en kort hvid kjole fra La Perla-arkivet, lavet af et blødt, let transparent stof, der falder smukt. Det første, der fanger øjet, er halsudskæringen, der holdes oppe af to tynde stropper. Denne minimalistiske konstruktion giver tøjet sin øjeblikkeligt genkendelige karakter.

Kjolen er også udsmykket med en række små, flerfarvede broderede blomster, der løber diagonalt hen over fronten. Denne romantiske detalje skaber en slående kontrast til strukturens enkelhed og minimalisme – mellem et beklædningsgenstands lethed og et couture-stykkes præcision.

En stil der sætter kjolen i centrum.

For at komplementere outfittet perfekt valgte Brooks Nader en varm, lysende makeup med en diskret nude læbestift og blond hår stylet i voluminøse bølger, der indrammer hendes ansigt. Ingen unødvendige accessories. Resultatet er en silhuet, hvor hver eneste detalje synes at være omhyggeligt gennemtænkt, så kjolen forbliver i fokus.

Brooks Nader går igennem en særdeles aktiv periode i modeverdenen. I starten af april gjorde hun et stort indtryk i en kort sort blondekjole med tynde stropper til en påskemiddag i Malibu. Et par uger tidligere, ved Fashion Trust US Awards 2026 i Los Angeles, bar hun en kort, draperet, off-shoulder-kjole i en blush-nuance, kraftigt samlet i midten for en korseteffekt. Alle disse looks peger på en konsekvent stilistisk tilgang: korte, præcise og selvsikre stykker tøj.

En travl fremtid for modellen

Uden for modebranchen deltager Brooks Nader i genstarten af "Baywatch" på Fox i sæsonen 2026-2027, hvor hun spiller Selene, den viljestærke kaptajn for Zuma-strandlivredderholdet. Dette er en ny måde at udtrykke sig på for en personlighed, der synes at føle sig mere og mere komfortabel i rampelyset, i alle dens former.

Med denne slående optræden bekræfter Brooks Nader sin sans for stil og sin evne til at modernisere arkivmaterialer. Mellem mode, image og nye projekter på skærmen fortsætter den amerikanske model sin fremmarch og etablerer en stadig mere karakteristisk signaturstil.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
