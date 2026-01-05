Maduro-parret: Cilia Flores, førstedamen i hjertet af den venezuelanske magt?

Cilia Flores, hustru til Nicolás Maduro, var Venezuelas førstedame fra 2013 indtil deres fælles tilfangetagelse af USA i begyndelsen af januar 2026. Langt fra at være en rent ceremoniel rolle udøvede denne advokat og politiker en stor indflydelse på landets institutioner og havde nøglepositioner i Nationalforsamlingen og Chavista-apparatet.

En vej til toppen af chavismen

Cilia Flores blev fremtrædende i 1990'erne ved at forsvare Hugo Chávez efter hans mislykkede kup i 1992 og bidrog til hans løsladelse i 1994. Hun blev valgt til Kongressen i 2000 og blev den første kvindelige præsident for Nationalforsamlingen, hvor hun fungerede fra 2006 til 2011, hvor hun efterfulgte sin kommende mand, Nicolás Maduro. Hun blev udnævnt til justitsminister fra 2012 til 2013 og konsoliderede sit greb om retssystemet og placerede nære medarbejdere og loyalister i strategiske positioner, ifølge vidneudsagn fra tidligere anklagere.

Førstedame og allestedsnærværende figur

Efter at være blevet førstedame efter Nicolás Maduros omstridte sejr i 2013 er Cilia Flores' rolle langt fra symbolsk. Hun blev genvalgt til Nationalforsamlingen i 2015 for sin hjemstat Cojedes og senere medlem af præsidentkommissionen i den konstituerende forsamling i 2017, og forsvarer resultaterne af den "bolivariske revolution". Hun er blevet kritiseret for at politisere retsvæsenet – der blev angiveligt ikke afsagt domme mod staten under hendes indflydelse i over tyve år – og beskrives som en "grundlæggende figur" i den venezuelanske magt.

Tilfangetagelse med Maduro: symbol på et fald

Den 3. januar 2026, under amerikanske luftangreb i Venezuela, annoncerede præsident Donald Trump tilfangetagelsen af Nicolás Maduro og Cilia Flores, som blev bragt til New York for at blive stillet for retten. Vicepræsident Delcy Rodríguez bekræftede deres forsvinden og krævede "livsbevis". Dette par, der havde magten i over et årti, var et udtryk for fusionen af privatliv og politisk dominans i det bolivarianske Venezuela.

En rejse præget af kontroverser

Cilia Flores er anklaget for nepotisme for angiveligt at favorisere ansættelsen af seksten slægtninge i Nationalforsamlingen, ifølge Reuters , og hævder, at de opnåede disse positioner gennem deres fortjenester. Hun er blevet sanktioneret af Canada, Panama og USA for sin rolle i den venezuelanske krise, samt for sin påståede støtte til sin mands autoritære regime, og har fået forbud mod at rejse ind i Colombia.

Cilia Flores, der har været gift med Nicolás Maduro siden juli 2013 efter et forhold, der begyndte i 1990'erne, har sat sit præg på venezuelas historie som en af de mest indflydelsesrige kvinder i den fjerde socialistiske republik. Hendes tilfangetagelse sammen med sin mand sætter punktum for en æra, hvor parret symboliserede både chavismens enhed og dens autoritære udskejelser. Det er endnu uvist, om hendes retssager i USA vil bekræfte de beskyldninger, der er blevet rettet mod hende i årevis.