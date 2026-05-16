Som 42-årig vælger Mandy Moore en farve, der lysner brunt hår uden at ændre alt.

Julia P.
@mandymooremm / Instagram

Den amerikanske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde, instruktør og stylist Mandy Moore gjorde et markant optræden ved Disney Upfront i New York. Mens hendes røde silkekjole vakte opsigt, var det hendes nye hårfarve, der virkelig stjal showet. Hun valgte en diskret hårfarve, der lysner hendes hår uden at ændre hendes naturlige hårbund. En diskret, men bemærkelsesværdigt effektiv transformation, der perfekt legemliggør en stor skønhedstrend: det "solkyssede" look, men med et "stille luksus"-twist.

Teknikken: blødt belyst brun

I stedet for at gå helt blond, valgte Mandy Moore en mere nuanceret tilgang. Fargelæggeren tilføjede gyldne highlights til spidserne og lysnede gradvist rødderne, hvilket efterlod en frisk, smøragtig tone. Resultatet: hår, der ser naturligt solkysset ud, med en problemfri blanding af længder og rødder.

Denne type farvning er ikke bare en klassisk balayage. Det er mere en gradvis teknik, der lysner hele håret uden de hårde linjer, der er typiske for alt for skarpe overgange. Mandy Moore begyndte denne overgang tilbage i 2021, da hun begyndte at tilføje gyldne highlights til sit chokoladebrune hår. Fem år senere har hun sandsynligvis taget det et skridt videre og valgt et lidt mere intenst look, perfekt til sommeren.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Barb Thompson (@barbdoeshair)

Den "solkyssede" trend, "stille luksus"-versionen

Mandy Moores optræden kommer på det helt rigtige tidspunkt: "solkysset"-trenden - bogstaveligt talt "kysset af solen" - dominerer skønhedskoderne for forår-sommer 2026. Den består i at genskabe den naturlige effekt, som solen producerer på håret efter et par uger på stranden, med gyldne highlights på de mest udsatte områder (spidser, hårstrå omkring ansigtet).

Det, der adskiller Mandy Moores version, er dens plads inden for den bredere "stille luksus"-bevægelse, der anvendes på skønhed. Langt fra "demonstrative" transformationer forkæmper denne trend en underspillet elegance, hvor arbejdets kvalitet har forrang frem for "wow"-faktoren. I stedet for at gøre krav på en ny farve antyder den en naturlig lysstyrke, som om den altid havde været der.

Med denne diskrete farvningsteknik bekræfter Mandy Moore, at det er muligt at lysne brunt hår uden at transformere det fuldstændigt. Denne tilgang stemmer overens med aktuelle skønhedstrends, hvor elegance måles i subtilitet snarere end dramatiske effekter.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
Article précédent
Som 15-årig fordømte Brooke Shields at være blevet konfronteret med et "upassende" spørgsmål under et interview.
Article suivant
Skuespillerinden Emilia Clarke reflekterer over den prøvelse, der fik hende til at tro, at "det var enden" på hendes liv.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hun ligner en goth": Lady Gagas seneste look er kontroversielt

Til premieren på sin nye liveoptræden "MAYHEM Requiem" på The Grove i Los Angeles valgte den amerikanske sangerinde,...

Med en pink pailletbesat bralette skaber Zara Larsson et pop-look og gør furore

Den svenske sangerinde og sangskriver Zara Larsson fortsætter med at hævde sin popstil med stadig mere iøjnefaldende looks....

Skuespillerinden Emilia Clarke reflekterer over den prøvelse, der fik hende til at tro, at "det var enden" på hendes liv.

Den britiske skuespillerinde Emilia Clarke talte følelsesladet om de alvorlige helbredsproblemer, hun stod over for på toppen af...

Som 15-årig fordømte Brooke Shields at være blevet konfronteret med et "upassende" spørgsmål under et interview.

Under et nyligt optræden i Jesse Tyler Fergusons podcast " Dinner's on Me " gentog den amerikanske skuespillerinde...

I en romantisk pastelkjole tiltrækker Sabrina Carpenter alles øjne

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Sabrina Carpenter gjorde en slående optræden ved Dior Cruise 2027-showet, der blev afholdt...

"Den smukkeste mor": model Elsa Hosk viser sin gravide mave frem i et satin-ensemble

På Instagram delte den svenske model Elsa Hosk en karrusel af billeder, der straks begejstrede hendes følgere. Klædt...