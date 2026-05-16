Skuespillerinden Emilia Clarke reflekterer over den prøvelse, der fik hende til at tro, at "det var enden" på hendes liv.

Den britiske skuespillerinde Emilia Clarke talte følelsesladet om de alvorlige helbredsproblemer, hun stod over for på toppen af sin succes med "Game of Thrones". Hun fortalte om de to hjerneblødninger, der vendte op og ned på hendes liv og næsten afsluttede hendes karriere.

En periode præget af frygt og usikkerhed

Emilia Clarke, der blev berømt takket være sin rolle som Daenerys Targaryen i den populære HBO-serie, stod over for en særlig vanskelig personlig prøvelse, mens hendes karriere var i hastig vækst. Som gæst i podcasten How To Fail with Elizabeth Day fortalte skuespillerinden, hvordan hun længe havde troet, at hun ikke ville overleve efter at have lidt en anden hjerneblødning.

Hun forklarede, at denne periode havde påvirket hendes forhold til liv og død dybt. Ifølge hendes beretning følte hun, at hun var "undsluppet" noget uundgåeligt, til det punkt, hvor hun troede, at hun "var bestemt til at dø". Denne tanke hjemsøgte hende dagligt under hendes rekonvalescens.

En pludselig bølge af uro fulgte den første sæson af "Game of Thrones"

Den første blødning opstod kort efter optagelserne til sæson 1 af "Game of Thrones" var afsluttet. Emilia Clarke fortalte, at hun fik et alvorligt kollaps, mens hun trænede i et fitnesscenter i London. På det tidspunkt stod hun over for betydeligt professionelt pres såvel som intens personlig stress.

Skuespillerinden beskrev en "pludselig og ekstrem smerte", der kunne sammenlignes med "en elastik, der knækker i hendes hjerne". Symptomerne blev hurtigt værre, og hun indså, at der skete noget alvorligt. Efter adskillige lægeundersøgelser diagnosticerede lægerne en hjerneblødning forårsaget af en aneurisme. Trods situationens alvor fortsatte Emilia Clarke med at tænke på sin professionelle fremtid. Hun var især bekymret for, at showets producere ville betragte hende som "for skrøbelig" til at fortsætte med at filme.

Et ønske om at holde sin helbredstilstand hemmelig

I sine udtalelser forklarede Emilia Clarke også, at hun havde talt meget lidt om denne prøvelse med sin professionelle kreds. Hun havde kun informeret showets skabere, David Benioff og D.B. Weiss, mens hun forsøgte at opretholde en vis grad af diskretion omkring sit helbred.

Emilia Clarke indrømmede at have følt "en slags skam" efter denne medicinske episode, i frygt for "at blive opfattet anderledes i en branche, hvor presset er konstant." Dette ønske om at forblive tavs fik hende til at fortsætte med at arbejde på trods af de fysiske og psykiske vanskeligheder forbundet med hendes helbredelse. Få år senere afslørede Emilia Clarke offentligt, at hun havde lidt en anden hjerneblødning, der krævede yderligere operation.

Fra denne prøvelse til en personlig forpligtelse

Efter sin helbredelse besluttede Emilia Clarke at omsætte denne smertefulde oplevelse til konkret handling. I 2019 lancerede hun en organisation dedikeret til at støtte mennesker i rehabilitering efter en hjerneskade. Organisationen fokuserer på emner som neurorehabilitering og den isolation, som patienter oplever efter neurologisk traume. Emilia Clarke håber at øge offentlighedens bevidsthed om de ofte usynlige konsekvenser af hjerneskader og forbedre den pleje, der ydes til overlevende.

I flere år har Emilia Clarke talt mere frit om denne periode i sit liv. Hendes beretninger fremhæver de psykologiske ar, som sådanne prøvelser kan efterlade, selv efter fysisk bedring.

Ved at berette om de to hjerneblødninger, hun fik under optagelserne til "Game of Thrones", giver Emilia Clarke et særligt stærkt vidnesbyrd om frygt, sårbarhed og bedring. Bag seriens globale succes gennemgik skuespillerinden faktisk en af de sværeste perioder i sit liv. I dag bruger hun sin erfaring til at øge bevidstheden og støtte mennesker, der står over for lignende neurologiske traumer.