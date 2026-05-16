Som 15-årig fordømte Brooke Shields at være blevet konfronteret med et "upassende" spørgsmål under et interview.

Under et nyligt optræden i Jesse Tyler Fergusons podcast " Dinner's on Me " gentog den amerikanske skuespillerinde og model Brooke Shields et interview, der satte et varigt præg på hende. I en alder af 15 år, allerede en berømt ung skuespillerinde og model, blev hun interviewet af den amerikanske journalist Barbara Walters. Fire årtier senere beskrev Shields samtalen som "vanvittig", og det vigtigste spørgsmål, hun blev stillet, som "upassende". Dette vidnesbyrd bidrager til en bredere debat om, hvordan unge kvinder historisk set er blevet interviewet i medierne.

Et spørgsmål, der aldrig burde have været stillet

Brooke Shields har nu perspektivet til at navngive, hvad hun oplevede som teenager. I podcasten husker hun: "Det var vanvittigt, at Barbara Walters spurgte mig om mine mål", da hun kun var 15. "Men ja ... hvad handlede det om?" tilføjer hun. Et spørgsmål, der, sat i sin kontekst, sørgeligt illustrerer, hvordan mediebranchen i 1980'erne behandlede unge kvinder på vej op: gennem deres kroppes linse før deres arbejdes.

Brooke Shields kvalificerer dog sin udtalelse med en vis grad af generøsitet: "Disse kvinder arbejdede i en tid, hvor kvinder ikke havde nogen magt, og i en mandsdomineret verden tænkte de ikke engang på mig." Denne indsigtsfulde analyse tjener som en påmindelse om, hvor meget pionererne inden for tv-journalistik selv måtte kæmpe med dybt sexistiske normer for at få succes i deres profession.

Denne udtalelse er en del af en bredere debat.

Brooke Shields' vidneudsagn kom ikke ud af ingenting. Siden den amerikanske journalist, tv-vært og producer Barbara Walters døde i 2022 i en alder af 93 år, har flere af hendes interviews været genstand for kritisk revurdering. I dokumentaren "Tell Me Everything", der blev udgivet sidste år, erkendte flere af journalistens nære medarbejdere, at nogle af hendes tilgange "ikke er ældet godt", med journalisten Cynthia McFaddens ord.

Et af de hyppigst citerede eksempler er interviewet med den amerikanske forretningskvinde Monica Lewinsky, som Barbara Walters spurgte, om hun ikke følte sig ansvarlig for at have gjort "noget dårligt for landet" under sin affære med Bill Clinton. Denne tilgang anses nu for at være særligt hård over for en ung kvinde, der allerede er knust af skandalen. "Broke Shields-sagen" følger det samme mønster: en tid, hvor kvindelige journalister selv, nogle gange ubevidst, deltog i et system, der reducerede deres gæster til deres kroppe eller deres "ansvar".

Vægten af validering, selv i toppen

Ud over den specifikke erindring om dette interview tilbyder Brooke Shields en bredere refleksion over kvinders søgen efter anerkendelse i offentlighedens søgen. Under sine optrædener på The View, programmet som Barbara Walters var vært for i årevis, fortæller skuespillerinden om følelsen af, at journalisten selv søgte en form for bekræftelse fra sine medværter. "Pludselig havde min tilstedeværelse mere værdi i forbindelse med The View end hun nogensinde havde haft før," forklarer hun.

Og for at fortsætte, mere bredt: "Cyklussen af kvinder, der har brug for bekræftelse fra andre i offentlighedens søgelys, stopper aldrig, uanset hvem du er." En observation, der især giver genlyd i en tid, hvor kvinder over 50 taler ud, er ved at blive et centralt emne i medierne - en kamp, som Brooke Shields selv har ført i flere år, især gennem sin bog "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old" og sit hårplejemærke "Commence".

Gennem dette vidneudsagn angriber Brooke Shields ikke et individ, men kaster snarere lys over et system. Ved at genoptage dette "upassende" spørgsmål, der blev stillet for 45 år siden, minder hun os om, hvordan mediernes skildring af unge kvinder længe har været præget af problematiske kodekser.