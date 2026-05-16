I en romantisk pastelkjole tiltrækker Sabrina Carpenter alles øjne

Léa Michel
Den amerikanske sangerinde og sangskriver Sabrina Carpenter gjorde en slående optræden ved Dior Cruise 2027-showet, der blev afholdt på LACMA i Los Angeles. Iført en pastelgul kjole broderet med blomstermotiver, suppleret med matchende pumps og en hvid sløjfe i håret, skabte hun et af aftenens mest omtalte looks. Et afgjort romantisk look, perfekt i tråd med den nuværende "smørgule" trend.

En kjole direkte fra catwalken

Til dette længe ventede optræden valgte Sabrina Carpenter et stykke kjole direkte fra Cruise 2027-kollektionen, der blev præsenteret samme aften. Den gennemsigtige kjole i en meget blød "fresh butter"-farve spillede på fine læg og diskrete hvide accenter. Den karakteristiske detalje? Imponerende blomster prydede kanten, hvilket gav hele looket en næsten skulpturel dimension.

Accessories, omhyggeligt gennemtænkt ned til mindste detalje, forlængede denne romantiske æstetik. Sabrina Carpenter bar en lille håndtaske i samme smøragtige nuance, også pyntet med blomsterbroderi, og havde en delikat hvid blondesløjfe i håret.

Tilbagekomsten af de sløjfebundne pumps

Den anden stjerne i looket? Skoene. Sabrina Carpenter valgte en slingback-pumps, som det franske modehus har lanceret, siden Jonathan Anderson overtog posten som kreativ direktør. Disse pumps, der blev præsenteret for første gang ved forårsshowet i 2026, fremhæver stolt deres signaturstil: en D-formet sål – buet på den ene side og spids på den anden – en rem foran prydet med en stor sløjfe med Dior-navnet, en rem bagpå og en tilspidset hæl.

Disse pumps, der fås i en række forskellige materialer og farver, er hurtigt blevet et af sæsonens mest eftertragtede par. De er allerede blevet set på fødderne af den britisk-amerikanske skuespillerinde Anya Taylor-Joy i hvidt og den israelsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Natalie Portman i en satinblå nuance. Sabrina Carpenter valgte derimod den version, der matchede hendes kjole – et perfekt udført monokromatisk look.

Smørgul, sæsonens farve

Ud over selve looket bekræfter Sabrina Carpenters udseende den centrale rolle, som "smørgul" spiller i 2026-trendene. Denne bløde, let cremede gule farve har siden foråret etableret sig som den vigtigste farve på catwalks og den røde løber. Midt imellem pastel og "frisk smør" tilføjer den øjeblikkeligt en lysende dimension til ethvert outfit.

Denne farve, der er blødere end den klare gul, er tiltalende for sin alsidighed: den kan bæres som et komplet look eller som en diskret accent, i flagrende eller strukturerede stoffer, fra dag til nat. En perfekt nuance til forårs-sommer-sæsonen, den passer også perfekt ind i "stille luksus"-bevægelsen – hvor stoffets kvalitet og snittets fineste stil prioriteres frem for prangende effekter.

Med den broderede kjole, de ikoniske pumps og den perfekt mestrede farvepalet leverede Sabrina Carpenter et af de mest vellykkede looks fra denne sæsons modeshows. Hun bekræfter sin voksende stilistiske indflydelse og etablerer ubesværet et af øjeblikkets mest eftertragtede accessories.

Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
"Den smukkeste mor": model Elsa Hosk viser sin gravide mave frem i et satin-ensemble
Som 15-årig fordømte Brooke Shields at være blevet konfronteret med et "upassende" spørgsmål under et interview.

