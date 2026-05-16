"Den smukkeste mor": model Elsa Hosk viser sin gravide mave frem i et satin-ensemble

På Instagram delte den svenske model Elsa Hosk en karrusel af billeder, der straks begejstrede hendes følgere. Klædt i et helt hvidt satinsæt, tonede solbriller og med en ruskindstaske poserede hun selvsikkert, hendes babymave let synlig mellem panelerne på en overdimensioneret skjorte. Optrædenen blev fejret med tusindvis af kommentarer under opslaget.

Et satin-look fra top til tå for en sofistikeret graviditetselegance

Til disse nye fotos valgte Elsa Hosk et perfekt jakkesæt, skræddersyet af et lysende satin, der fanger dagslyset. Skjorten, der bæres åben og oversized, afslører hendes runde mave, mens vide, flagrende bukser forlænger hendes søjleformede silhuet. En udpræget minimalistisk tilgang, hvor stoffets rigdom gør alt arbejdet.

Som accessories valgte Elsa Hosk en taupe ruskindstaske, der står i perfekt kontrast til det hvide i hendes outfit. Store, bruntonede sommerfuglebriller tilføjer et retro, næsten filmisk touch. En elegant frisure og diskrete sorte sandaler fuldender looket: Elsa Hosk leverer en graviditetsstil, der beviser, at elegance og komfort kan sameksistere perfekt, selvom din figur ændrer sig over månederne.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af elsa❤️ (@hoskelsa)

En graviditet fejret

Dette opslag er en del af en strategi, som modellen har taget til sig: at vise sin gravide krop uden at skjule den. Den 10. april 2026 annoncerede Elsa Hosk officielt sin anden graviditet gennem en serie billeder taget af Yulia Gorbachenko. På det tidspunkt fortalte hun sine følgere, at hun havde "vokset en lille guldklump" i seks måneder.

En meddelelse, der oprindeligt blev censureret af Instagram – platformen havde fjernet hendes oprindelige opslag – inden hun reagerede offentligt: "Jeg ville ønske, at folk ikke ville se gravide kvinders maver som noget stødende, men det er der, vi er." Elsa Hosk venter sit andet barn med sin forlovede Tom Daly, en britisk forretningsmand, som hun allerede deler datteren Tuulikki Joan med, født i februar 2021.

En bølge af positive kommentarer

Reaktionerne strømmede ind under opslaget. "Den smukkeste mor", "Du stråler" : kommentarer fra internetbrugere roste både lookets skønhed og modellens glød, da hendes termin nærmede sig. Mange fremhævede den enkle iscenesættelse, som stod i skarp kontrast til de ofte mere teatralske konventioner ved traditionelle graviditetsfotograferinger.

Det, mange husker bedst, er den vedvarende Elsa Hosk-budskab siden hendes annoncering: at ikke skjule noget, at forblive diskret, at hylde kroppen, som den er. Denne holdning stemmer overens med andre modeller i hendes generation – som Jasmine Tookes, der gik på catwalken for Victoria's Secret, mens hun var gravid i 2025 – og bidrager til at ændre repræsentationen af moderkroppe i modebranchen.

Mellem glitrende satin, omhyggeligt udvalgte accessories og sin stolt fremviste babymave har Elsa Hosk skabt et af sine mest populære opslag i denne sæson. Blot uger før ankomsten af sit andet barn minder den svenske model os, opslag efter opslag, om, at graviditet ikke er noget, man skal skjule, men en milepæl, man skal fejre.