I en minimalistisk kjole fremhæver Zendaya sin figur på den røde løber

Léa Michel
I en minimalistisk hvid kjole fremhævede den amerikanske skuespillerinde og producer Zendaya sin figur ved premieren på filmen "The Drama" i Los Angeles og genbrugte på genial vis et kultstykke fra 2015.

En mesterlig tilbagevenden til arkiverne

Den 17. marts 2026 gik Zendaya på catwalken i DGA Theater Complex i den elfenbensfarvede silkekjole, hun tidligere havde båret ved sin Oscar-debut i 2015. Dette "noget gammeldags" valg var en del af en presseturné med bryllupstema – en hyldest til hendes film. Kjolen, med dens tætsiddende overdel og flagrende chiffonærmer, der dannede et sløret slæb, omfavnede hendes figur med en sjælden arkitektonisk renhed.

Kunsten at genbruge elegant

Med sin stylist Law Roach udmærker Zendaya sig ved personlig upcycling: Denne Vivienne Westwood-kjole, som blev brugt for 11 år siden med langt lok, er tilbage i dag med en sofistikeret pixie bob. Kun lysekrone-diamantøreringe og en vielsesring (ligner en vielsesring) fuldendte dette minimalistiske look. Det uberørte hvide ensemble satte sociale medier i brand: "Sande dronninger genbruger deres arkiver!"

Et sammenhængende "brudekoncept"

Hendes "The Drama"-promoturné spiller bryllupskortet: hver optræden fortæller "noget gammelt, noget nyt, noget lånt, noget blåt", en blanding af mode, filmplot og sentimental sladder.

Robert Pattinson og Suki Waterhouse i perfekt harmoni

Zendayas medspiller i denne mørke romantiske komedie, den britiske skuespiller, model og musiker Robert Pattinson, strålede sammen med den britiske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde og model Suki Waterhouse og hendes patchwork-ensemble af Harris Reed. Denne moderigtige kvartet forvandlede aftenen til et konceptuelt modeshow, der bekræftede Zendaya som dronningen af den smarte røde løber.

Kort sagt, Zendaya løfter upcycling til en kunstform med dette minimalistiske Vivienne Westwood-nummer og beviser, at en silhuet, der er løftet op af modehistorien, er mere værd end noget nyt køb. Et ikonisk øjeblik, der blander personlig arv, filmisk historiefortælling og bryllupsrygter med uovertruffen elegance.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Som 60-årig fanger Elizabeth Hurley øjet i en glitrende kjole.
"Disse bukser er ikke lavet til det": Denne influenceres skioutfit skaber debat

