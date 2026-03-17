I en skulpturel kjole gjorde Nicole Kidman et slående indtryk.

Den australsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Nicole Kidman gjorde en blændende optræden på den røde løber ved Oscar-uddelingen i 2026 i en skulpturel Chanel-kjole, der straks fangede opmærksomheden.

En skræddersyet, æterisk og historisk kreation

Nicole Kidman bar en specialsyet kjole af Matthieu Blazy. Denne pudderrosa silkekjole, prydet med fine fjer, havde en stropløs korsetkjole broderet med krystaller og sorte pailletter, der flød ud i en flydende, æterisk nederdel. Nicole Kidman fuldendte ensemblet med fine smykker: ure, diamantringe og diskrete perler, der fremhævede hendes look uden at overdøve det.

Et symbolsk øjeblik for "Moulin Rouge"

Nicole Kidman præsenterede sammen med Ewan McGregor for at fejre 25-årsdagen for filmen "Moulin Rouge" (2001), som indbragte ham hans første Oscar-nominering i 2001, og hun legemliggjorde tidløs elegance. Hendes skulpturelle figur, både struktureret og æterisk, fremkaldte en moderne eventyrheltinde med fjer, der gav illusionen af let flugt.

En australier blandt stjernerne

Selvom hun ikke var nomineret i år, var Nicole Kidman allestedsnærværende og gned skuldre med sine australske landsmænd: skuespillerinden Rose Byrne (nomineret for bedste kvindelige hovedrolle for "If I Had Legs I'd Kick You") og skuespilleren Jacob Elordi (birolle i Del Toros "Frankenstein"). Som en loyal Chanel-repræsentant ved de seneste events har hun gået på catwalken for prêt-à-porter og Métiers d'Art-kollektionerne siden foråret 2026, hvilket bekræfter et varigt partnerskab.

Denne skulpturelle, pudderrosa kjole med fjeragtige accenter positionerer Nicole Kidman som en af de ubestridte dronninger på den røde løber ved Oscar-uddelingen i 2026. En vision om kraftfuld og æterisk elegance, der bekræfter hendes status som et "udødeligt" modeikon.