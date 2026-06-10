Bella Hadid genoptager slipkjolen med en ny hårfarve

Julia P.
@bellahadid / Instagram

Den amerikanske model Bella Hadid fortsætter med at redefinere slipkjolen. Hun postede en række billeder på Instagram i en satin minikjole – som hun kombinerede med en ny hårfarve. Optrædenen vakte furore blandt hendes millioner af følgere.

En kort, flagrende satin-natkjole

På billederne poserer Bella Hadid med sin nu signaturselvtillid. Hun har en ærmeløs, silkeagtig satin-minikjole på, der går godt over knæet. En ægte "slipkjole" - et stykke tøj, der er arvet fra 1990'erne, og som denne sæson gør et stærkt comeback på catwalken og i internationale supermodellers fritidsgarderober. Snittet er perfekt skræddersyet, typisk for hendes stil. Satinens flydende fald, perfekt tilpasset hendes figur, fremhæver tøjets næsten æteriske kvalitet.

Det er uden tvivl blonden, der gør kjolen uforglemmelig. Den er fint broderet rundt om halsudskæringen og giver tøjet et romantisk præg. Med hensyn til accessories valgte Bella Hadid en minimalistisk tilgang: ingen statement-smykker, ingen kraftig makeup, bare en strålende teint og et naturligt look. Et valg, der perfekt afspejler "ingen makeup"-æstetikken.

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En ny hårfarve, der fuldender looket

Det var netop i skønhedsafdelingen, at Bella Hadid havde sin største overraskelse. På billederne viser hun en ny hårfarve – en nuance, der afviger fra hendes sædvanlige farvetone og komplementerer hendes slanke figur perfekt. Bella Hadid, der allerede har gennemgået adskillige hårforvandlinger i de seneste måneder (fra chokoladebrun til honningblond, derefter platin, derefter naturlig karamel), bekræfter dermed sit ry som hårkamæleonen i branchen.

Med denne mini-slipkjole i en ny nuance gør Bella Hadid et slående, men underspillet look. Og hun bekræfter, at hun er en af de mest fulgte – og mest kopierede – figurer i modeverdenen.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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