Search here...

I en sportsnederdel og hæle fascinerer Rihanna stadig lige så meget som altid.

Fabienne Ba.
@badgalriri/Instagram

Rihanna beviste det endnu engang ved en middag i Los Angeles for nylig: en simpel sportsnederdel kan blive et ultra-glamourøst stykke tøj, når den kombineres med hæle. Sangerinden og forretningskvinden fortsætter med at fascinere ved at genopfinde sportstøj med fuldstændig frihed.

Et perfekt afbalanceret sports-chic look

Rihanna, der blev set på gaderne i Los Angeles, bar en lang, sort atletisk nederdel med kontraststriber, der mindede om en løbebane. Dette stykke tøj, der måske virkede meget afslappet på papiret, blev øjeblikkeligt sofistikeret takket være et par pumps med spids snude og pythonprint.

Øverst valgte Rihanna et hyggeligt, men alligevel edgy stykke tøj: en Miu Miu-stil fleece med lynlås og et ternet mønster, lånt fra outdoor- og gorpcore-verdenen, som hun genbrugte. Resultatet: et outfit et sted mellem stadiontøj og et rød løber-look, båret med afvæbnende lethed.

Detaljen der gør hele forskellen: accessories og attitude

Som altid hos Rihanna spiller accessories en nøglerolle. En dristig rød læbestift tilføjede et gammeldags Hollywood-præg, mens en lagdelt Y2K-inspireret halskæde tilførte dette meget moderne look en dosis 2000'er-nostalgi. Pythonprintet varsler sæsonens hotteste trend, mens den sporty nederdel holder silhuetten solidt on-trend. Ud over selve tøjet er det hendes selvsikre attitude, der virkelig forvandler dette outfit til et modeøjeblik.

Rihannas signatur: at bryde reglerne uden tøven

Med dette look bekræfter Rihanna, hvad hun allerede gør med cargobukser, joggingbukser og bikerjakker: hun tager items fra den mest afslappede garderobe og løfter dem til status som fashion statements ved at parre dem med ultra-glamourøse items. Sportsnederdel + pumps, joggingbukser + tutu, ripped jeans + chikke derbies… intet er off limits, så længe hun tilfører dristighed og sammenhæng.

Lærdommen er klar: Det er ikke kun outfittet, der er fængslende, men også denne måde at afvise etablerede regler på. I en sportsnederdel og hæle minder Rihanna os om, at et vellykket look lige så meget handler om kreativitet, som det handler om friheden til at klæde sig præcis, som man vil.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Christina Aguileras fødselsdagslook sætter internettet i brand som 45-årig

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Christina Aguileras fødselsdagslook sætter internettet i brand som 45-årig

Til sin 45-års fødselsdag beviste Christina Aguilera endnu engang, at hun ved, hvordan man genopfinder sig selv. Mens...

"Den nye Madonna?": Hvem er Adela, det nye ikon, der skaber røre?

Adéla Jergová, en 22-årig slovakisk sangerinde kendt under navnet Adéla, kaldes af nogle "den nye Madonna" for sin...

Kim Kardashian afslører sit yndlingstricks til (næsten) aldrig at bruge bh igen

Kim Kardashian afslørede for nylig sin "hemmelighed" bag at bære ultra-low-cut toppe uden bh, samtidig med at den...

"Sharpe off": Selena Gomez offer for bodyshaming efter sin seneste optræden

Selena Gomez blev for nylig mødt med kritik for en "hårskygge" over sin læbe i en Instagram-story, hvilket...

Kylie Minogue klædt ud som Fru Claus, hun stråler som Mariah Carey

Ved årets udgang bliver visse stemmer til varme og trøstende berøringssten. Kylie Minogue slutter sig elegant til denne...

Mikro-trenchcoat, farverige strømpebukser: Madonna genopfinder et ikonisk look

Tyve år efter den ikoniske "Hung Up"-video genoplivede Madonna sin flamboyante aerobic-æstetik ved åbningen af sin søn Roccos...

© 2025 The Body Optimist