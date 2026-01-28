Search here...

Som 51-årig overrasker Penélope Cruz med en kort klipning

Léa Michel
@penelopecruzgr/Instagram

Den spanske skuespillerinde, model og designer Penélope Cruz vakte for nylig furore ved Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026-showet, der blev afholdt under Paris Fashion Week (20.-25. januar).

Et tydeligt parisisk look

Penélope Cruz, kendt for sine lange, retro-krøller, der minder om Hollywood, overraskede alle med en kort klipning: en "tousled lob", en blød, bølget bob, der strejfer hendes skuldre. Penélope Cruz, der har været officiel ambassadør for Chanel siden 2018, kunne ikke have drømt om et bedre tidspunkt at vise denne nye frisure frem.

Hendes nye bob, let pjusket og med sidelæns pandehår, fremkalder den ubesværede charme hos parisiske kvinder. For at fuldende looket bar skuespillerinden en sort åbenstrikskjole fra Chanel, kombineret med en matchende cardigan, der var let åben. Hendes stil blev fremhævet af raffinerede smaragd- og diamantdetaljer, grafiske øreringe og underspillede sorte accessories: en mini-clutch og pumps med firkantet snude.

Et loyalt ikon

Det er ikke første gang, at "Volver"-stjernen har imponeret på den røde løber takket være det franske modehus. Sidste år tryllebandt Penélope Cruz Oscar-uddelingen i en engleagtig hvid kjole inspireret af et Chanel-design fra 1992. Uanset om hun genoplever tweed-jakkesættet eller genopfinder klassikerne, legemliggør Penélope Cruz Chanels tidløse elegance på perfekt vis.

I et interview med ELLE US forklarede hun, at hun ikke længere frygter spørgsmål om sin alder: "Det er en smuk milepæl, et øjeblik med fejring og taknemmelighed." Med denne nye, kortere klipning viser Penélope, at forandring i enhver alder kan være en form for frihed.

Kort sagt, ved at blande modenhed og modernitet har Penélope Cruz gjort et bemærkelsesværdigt comeback i modekredse. Ved at anvende en blød, flagrende bob tilbyder hun en smuk lektie i selvtillid og stil: Nogle gange er et enkelt klip med saksen alt, hvad der skal til for at omdefinere et helt look.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
"Jeg har taget på i vægt": En Miss France diskuterer det vedvarende pres på sin krop

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Jeg har taget på i vægt": En Miss France diskuterer det vedvarende pres på sin krop

Angélique Angarni-Filopon, der blev valgt til Miss Frankrig 2025, har åbent talt om sit komplekse forhold til sin...

Som 47-årig løfter Laetitia Casta en kjole med et uventet modetilbehør.

Laetitia Casta fangede for nylig alles opmærksomhed ved Jonathan Andersons første Haute Couture Spring/Summer 2026-show for Dior. Klædt...

"Utrolig elegant": Denne amerikanske model gør et varigt indtryk i en haute couture-kjole

Karlie Kloss lyste for nylig op under Paris Couture Week i en Dior-kjole, der beviste, at transparente stoffer...

"Hun kunne være model": Som 31-årig redefinerer denne skuespillerinde "koreansk chic"

Bae Suzy (rigtige navn Bae Su-ji), et elsket sydkoreansk ikon, fortsætter med at fascinere med sin unikke aura...

"Storslået": Denne stjerne imponerer internetbrugere på stranden

Den amerikanske rapper Coi Leray, der kan prale af 10 millioner månedlige lyttere på Spotify og er nomineret...

I Paris skaber Demi Moore furore i en skulpturel jumpsuit

Paris Haute Couture Fashion Week levede endnu engang op til sit løfte om spektakulært og dristighed. Blandt de...

© 2025 The Body Optimist