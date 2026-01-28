Som 51-årig overrasker Penélope Cruz med en kort klipning

Den spanske skuespillerinde, model og designer Penélope Cruz vakte for nylig furore ved Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026-showet, der blev afholdt under Paris Fashion Week (20.-25. januar).

Et tydeligt parisisk look

Penélope Cruz, kendt for sine lange, retro-krøller, der minder om Hollywood, overraskede alle med en kort klipning: en "tousled lob", en blød, bølget bob, der strejfer hendes skuldre. Penélope Cruz, der har været officiel ambassadør for Chanel siden 2018, kunne ikke have drømt om et bedre tidspunkt at vise denne nye frisure frem.

Hendes nye bob, let pjusket og med sidelæns pandehår, fremkalder den ubesværede charme hos parisiske kvinder. For at fuldende looket bar skuespillerinden en sort åbenstrikskjole fra Chanel, kombineret med en matchende cardigan, der var let åben. Hendes stil blev fremhævet af raffinerede smaragd- og diamantdetaljer, grafiske øreringe og underspillede sorte accessories: en mini-clutch og pumps med firkantet snude.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Penélope Cruz (@penelopecruzgr)

Et loyalt ikon

Det er ikke første gang, at "Volver"-stjernen har imponeret på den røde løber takket være det franske modehus. Sidste år tryllebandt Penélope Cruz Oscar-uddelingen i en engleagtig hvid kjole inspireret af et Chanel-design fra 1992. Uanset om hun genoplever tweed-jakkesættet eller genopfinder klassikerne, legemliggør Penélope Cruz Chanels tidløse elegance på perfekt vis.

I et interview med ELLE US forklarede hun, at hun ikke længere frygter spørgsmål om sin alder: "Det er en smuk milepæl, et øjeblik med fejring og taknemmelighed." Med denne nye, kortere klipning viser Penélope, at forandring i enhver alder kan være en form for frihed.

Kort sagt, ved at blande modenhed og modernitet har Penélope Cruz gjort et bemærkelsesværdigt comeback i modekredse. Ved at anvende en blød, flagrende bob tilbyder hun en smuk lektie i selvtillid og stil: Nogle gange er et enkelt klip med saksen alt, hvad der skal til for at omdefinere et helt look.