"Livet kan være smukt uden en mand": Denne sanger åbner op om presset omkring ægteskabet

Den amerikanske sangerinde, sangskriver, musiker og skuespillerinde Olivia Rodrigo siger åbent, at "man kan være lykkelig uden en mand." Hendes synspunkter på ægteskab og livsstil vækker genklang hos mange kvinder.

Et perfekt timet svar

I et nyligt interview med det britiske Vogue brød Olivia Rodrigo ud i latter ved tanken om, at folk allerede talte med hende om ægteskab, og udbrød: "Hvad er jeg? En barnebrud?" Dette spontane svar, langt fra en forberedt tale, viser, hvor absurd hun finder det at blive bedt om at projicere sig selv så hurtigt ind i rollen som hustru. Mange unge kvinder kan relatere: knap voksne er de allerede udsat for vedvarende spørgsmål om, "hvornår" de skal giftes.

Et centralt budskab: Livet handler ikke kun om en mand

Olivia fulgte op med en mere seriøs besked: Hun sagde, at hun "håbede, at unge piger ville forstå, at livet kan være fuldt af glæde uden en mand eller børn." Hun mindede dem om, at "lykke kan komme fra venskab, arbejde, passioner, rejser eller personlig vækst, og ikke kun fra civilstand."

Hun foragter ikke kærlighed eller familie; tværtimod betror hun sig selv, at hun gerne vil være mor en dag, men nægter at blive pålagt en tidsramme. Hun adskiller tydeligt ønsket om moderskab fra det sociale pres for at falde hurtigt til ro, hvilket gør hendes diskurs nuanceret og betryggende.

Et liv, der allerede går meget hurtigt

Olivia Rodrigo påpeger også, at hendes tyvere er alt andet end "normale": hun har arbejdet siden barndommen, vokset op på filmset og tidligt opnået mål, som andre tager år at nå. Denne accelererede modenhed får hende til at beskytte det, hun endnu ikke har oplevet: en simpel ungdom, almindelige oplevelser og forhold, der gribes an i hendes eget tempo. At sige, at hun er "langt fra ægteskab", er derfor en måde at sætte grænser og prioritere sig selv på.

Hendes kommentarer kommer på et tidspunkt, hvor mange kvinder sætter spørgsmålstegn ved den traditionelle tidslinje "studier – ægteskab – børn". Ved at sige, at "livet kan være smukt uden en mand", og at der ikke findes én vej, giver Olivia Rodrigo legitimitet til dem, der hverken føler sig klar til eller bekymrede over ægteskab som 20-, 25- eller endda 30-årige.