Heidi Klum lyser stranden op med et bronzefarvet look

Blot få dage efter at have gjort adskillige højprofilerede optrædener på Croisetten, er Heidi Klum vendt tilbage til stranden. Den tysk-amerikanske model, tv-vært og skuespillerinde har lagt en video op af sig selv, hvor hun poserer i en iriserende bronzefarvet badedragt.

Et iriserende bronzelook, der fanger lyset

På sin Instagram-konto delte Heidi Klum en video og en serie billeder taget på en hvid sandstrand. Hun er iført en todelt badedragt i en smeltet bronzefarve, diskret drysset med iriserende pailletter, der fanger lyset. Det minimalistiske stykke badetøj med sine tynde stropper og dyb udskæring er endnu mere slående mod det dybblå havs baggrund.

Foran kameraet leger Heidi Klum med lyset, vender sig om, dvæler afslappet ved en drivtømmerstamme og udforsker alle vinkler i rummet. Dette glædede hendes følgere, som hurtigt oversvømmede opslaget med kommentarer.

En kampagne fra Calzedonia

Selvom billedet ligner et feriebillede, er det faktisk en kampagne. Heidi Klum er endnu engang blevet valgt til at repræsentere strandtøjskollektionen fra Calzedonia, det italienske mærke, som hun har samarbejdet med i flere år.

I samme karrusel optræder modellen i to andre sommeroutfits: en brændt orange kjole med halterneck og en anden i anisgrøn med en dyb V-udskæring, udsmykket med en sølvmetallisk detalje. Blødt, bølget blond hår stylet med en midterskilning, gylden hud, naturlig skønhed: Heidi Klums signaturlook i al sin studerede enkelhed.

Derudover er der et andet billede, hvor hun poserer i en rygløs kjole med zebraprint. Dette strejf af lune bryder det monokromatiske look fra de andre stykker tøj og cementerer denne kampagne som en af sæsonens mest ventede.

Fra den røde løber i Cannes til det hvide sand

Dette mellemspil ved havet kommer blot få dage efter Heidi Klums meget omtalte optrædener på Croisetten. Ved filmfestivalen i Cannes i 2026 fremviste hun en række spektakulære kjoler. Til åbningsceremonien den 12. maj valgte hun en ferskenfarvet Elie Saab-kjole med en dyb, rynket halsudskæring, prydet med en lyserød blomst i midten. Derefter, den 18. maj, ved visningen af filmen "Fjord", optrådte hun i en kødfarvet korsetkjole dækket af guldbroderet Alençon-blonder, der skabte en havfruesilhuet.

Fra millimeterpræcis guldblonder til varmt sand bekræfter Heidi Klum sit talent for problemfri overgang fra én verden til en anden.