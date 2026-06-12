Før VM kunne Rihannas look genoplive en trend

Med hver optræden forvandler Rihanna selv det mindste fortov til en improviseret catwalk. I starten af juni i New York vakte den barbadiske sangerinde og forretningskvinde endnu engang opmærksomhed med et look, der blandede sporty indflydelse med urban elegance. Nu hvor VM i fodbold 2026 er i fuld gang (fra 11. juni til 19. juli), kan hendes stil meget vel bekræfte tilbagevenden af en trend, der allerede er klar til at tage fart.

Når fodboldtrøjen skifter bane

Rihanna, der blev set på Governors Ball Music Festival, hvor hendes partner A$AP Rocky optrådte, bar en overraskende, men effektiv blanding af stilarter. Hovedpræsentationen: en overdimensioneret sort fodboldtrøje med nummer 18 på. I stedet for at kombinere den med afslappede bukser valgte kunstneren en sort blyant-midi-nederdel, udsmykket med smockdetaljer og en flæsekant. En måde at lege med kontraster på og minde alle om, at der ikke findes nogen faste regler inden for mode.

For at fuldende sit look valgte Rihanna hvide pumps med spids snude, en Louis Vuitton-taske, lagdelte guldsmykker og overdimensionerede solbriller. Denne kombination demonstrerer, at sporty tøj perfekt kan finde sin plads i en sofistikeret garderobe.

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"Blockcore", eller kunsten at undergrave koder

Denne blanding af stilarter har et navn: "blokecore". Denne æstetik, der er blevet populær på TikTok i de senere år, genfortolker de outfits, der forbindes med britiske fodboldfans. Vintage-toppe, et afslappet look og referencer til fodboldkultur bliver integrerede elementer i stilen.

Denne stil, der længe har været betragtet som en niche-trend, har gradvist vundet indflydelsesrige personligheder inden for modeverdenen. Båret med en flagrende nederdel, ballerinasko eller hæle, bevæger jersey sig væk fra sit strengt sporty image og er blevet et fuldgyldigt modestykke. Blockcores appel ligger også i dens frihed: den opfordrer dig til at skabe outfits, der afspejler din personlighed, smag og ønsker, uden at være begrænset til foruddefinerede kategorier.

Et stykke allerede dybt forankret i modekulturen

Selvom Rihanna i øjeblikket er med til at bringe fodboldtrøjen tilbage i rampelyset, går dens historie inden for mode meget længere tilbage. Allerede i 1990'erne spillede David Beckham en nøglerolle i at ændre trøjens image og bar den langt ud over stadionet. Med tiden er tøjet blevet et kulturelt symbol i krydsfeltet mellem sportslig passion og stilistisk udtryk.

I 2010'erne styrkede designere som Virgil Abloh og Kim Jones dens legitimitet ved at inkorporere dens koder i luksus- og streetwear-kollektioner. Nu optræder den i mere raffinerede silhuetter, som den designet af Rihanna.

Fodboldtrøjen, en uventet stjerne ved VM i 2026

Timingen er tydeligvis perfekt til denne trend. Siden den 11. juni har VM i fodbold 2026 domineret samtaler og inspireret garderober. I denne sammenhæng er fodboldtrøjen blevet et af sæsonens nøglebeklædningsgenstande. Langt væk fra rigide regler og silhuetter hylder denne trend frem for alt glæden ved at klæde sig efter sin egen stil. At støtte et hold, elske mode eller kombinere de to: hvorfor vælge?

Med dette slående udseende minder Rihanna os frem for alt om, at et stykke tøj kan fortælle flere historier på én gang. Og denne sommer kan fodboldtrøjen meget vel blive modeverdenens allierede for dem, der kan lide at kombinere komfort, personlighed og kreativitet.