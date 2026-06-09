Tennisspilleren Naomi Osakas outfit, der er iført shorts og hæle, har vakt reaktion.

Naomi Osaka fortsætter med at ryste tennis- og modekodekserne. For nylig skabte den japanske mester overskrifter, ikke på de officielle turneringsbaner, men ved et parisisk arrangement.

En silhuet, der går imod strømmen

På de billeder, der siden har cirkuleret, poserer Naomi Osaka med ketsjeren i hånden på en grusbane i gårdhaven på et parisisk hotel under rød- og hvidstribede parasoller. Hun har denimshorts på med en løs sort skjorte. Et trykt pandebånd i håret er det eneste grafiske touch til outfittet. Det er primært hendes sorte stilettohæle, der har fanget øjet – et valg, der står i fuldstændig kontrast til de sneakers, man ville forvente på denne type underlag.

Kontrasten der udløser debat: sport vs. hæle

På sociale medier udløste Naomi Osakas look straks en byge af kommentarer. Nogle så det som et dristigt valg, der blandede stilarter – billeder af hvid tennis med en langt mere sofistikeret dresscode. Andre mente, at det var en for skarp kontrast og forvandlede tennisbanen til et modeshow.

I virkeligheden har den firedobbelte Grand Slam-mester Naomi Osaka dyrket blandingen af genrer i årevis: topatlet, der også er model for Louis Vuitton, Nike-ambassadør, der samarbejder med modedesignere, aktiv mor, der poserer med sin datter Shai i de mest banebrydende magasiner.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Thomas Glavieux-Moreau (@thomas.glavieuxmoreau)

En stærk modesignatur

Det er ikke første gang, at Naomi Osaka har forvandlet en tennisbegivenhed til et redaktionelt øjeblik. Ved Roland-Garros 2026 gik hun ind på Suzanne-Lenglen-banen iført et sort korset toppet med en guldkjole inspireret af Eiffeltårnet, designet af Nike og Kevin Germanier. Ved Australian Open i januar sidste år valgte hun et vandmandsinspireret outfit med slør og parasol, skabt sammen med London-designeren Robert Wun.

Ved hver kamp er det samme budskab: bryd fri fra den hvide tennisuniform og gør banerne til et rum for personlig udfoldelse. "Jeg er ligeglad med kritikken. Jeg kommer for at spille tennis, ikke for at lave et modeshow. Og hvis andre vil lave et modeshow, så lad dem gå," betroede hun for nylig som svar til journalister, der fordømte hendes tøjvalg.

En tilgang, der går ud over blot at vælge tøj.

Mere end blot et outfit, er det en sand visuel identitet, der er ved at opstå – identiteten af en atlet, der hævder sin ret til at spille haute couture og være dristig både på banen og på gaden. Kombinationen af shorts og hæle i dette parisiske udseende er en del af en bredere bevægelse: en generation af spillere, der ikke længere søger tilladelse fra deres forbund, før de hævder deres individualitet.

Med sin seneste optræden i shorts og hæle minder Naomi Osaka os om, hvorfor hun er blevet en af de mest fulgte atleter i modeverdenen. Hun er en spiller, der nægter at vælge mellem atletisk præstation og stilfuldt udtryk.