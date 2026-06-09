"Euphoria"-serien: Alexa Demie forklarer, hvorfor én scene gjorde hende dybt utilpas

Alexa Demie er langsomt ved at træde frem fra berømmelsens tåge. Den amerikanske skuespillerinde og model, der spiller Maddy Perez i "Euphoria" (HBO), har netop givet en sjælden beretning om sine år på settet. Og især om én scene, der år senere stadig tynger hende.

Frygten for at miste sin rolle, snarere end pres fra nogen.

Indrømmelsen er ligetil. Meget ung, da serien begyndte – første udsendelse i 2019 – fortæller Alexa Demie, hvordan hun gentagne gange indvilligede i at filme scener uden tøj af frygt for at blive erstattet. "Jeg tænkte, at hvis jeg sagde nej til de scener, ville jeg ikke få rollen, ikke fordi nogen havde fortalt mig det. Men fordi jeg var så ung, og jeg ikke vidste det," betroede hun i et interview med The Hollywood Reporter . Denne nuance illustrerer, hvor uudtalt presset kan være i filmbranchen – en arv fra en filmkultur, som mange skuespillerinder nu taler højt om.

Især én scene chokerede hende

Af de scener, Alexa Demie nævner, skiller én sig især ud: en sekvens, hvor hendes karakter er Nate, spillet af Jacob Elordi, utro. "Jeg siger ikke, at jeg ikke kan lide sex, og jeg synes, det kan portrætteres smukt. Jeg ved også, at serien skildrer teenagepigers liv. Men da jeg først gjorde det, indså jeg: 'Okay, jeg kan ikke lide, hvordan det får mig til at føle.'" En udtalelse, der lyder sand på flere niveauer. Alexa Demie refererer langt fra en principiel afvisning mere til en fysisk, intim følelse – et ubehag, hun ikke helt havde forudset, da hun indvilligede i at spille scenen.

Et team der lyttede, en præcedens der ikke gentog sig

Gode nyheder: Alexa Demies kommentarer efter optagelserne blev lyttet til. "Jeg sagde noget bagefter, og alle var meget empatiske," forklarer hun. Som følge heraf blev hun aldrig bedt om at spille den slags scener igen. Denne lærebogssag afspejler de seneste ændringer på filmsettene. Siden #MeToo-bevægelsen er intimitetskoordinatorer gradvist blevet garanter for informeret samtykke for skuespillere og skuespillerinder – en relativt ny rolle, men nu næsten standard i HBO-serier som "Euphoria".

En bredere kontrovers omkring serien

Alexa Demies vidneudsagn kommer i en særlig kontekst. Flere "dristige" scener fra den sidste sæson har været genstand for megen diskussion, især dem der involverer Sydney Sweeney, der spiller Cassie. Allerede i 2023 forsvarede skuespillerinden offentligt seriens skaber, Sam Levinson: "Hvis vi ikke var trygge ved noget, sagde vi alle fra. (...) Det er svært at se nogen blive trukket fuldstændig gennem mudderet af offentligheden og medierne, når der faktisk ikke er nogen der. Det er vi." "Euphoria", der for nylig blev afsluttet efter tre sæsoner, efterlader en betydelig kulturel arv – men også en åben debat om, hvordan unge skuespillerinder oplever at filme de mest eksplicitte scener.

Gennem dette vidnesbyrd giver Alexa Demie et sjældent glimt ind i virkeligheden bag kulisserne hos nogle af Hollywoods mest fremtrædende skuespillerinder. Hun tjener også som en påmindelse om en afgørende sandhed: på et filmset er friheden til at sige nej aldrig så enkel, som den ser ud til, især for dem, der lige er startet. Hendes nu offentlige beretning fungerer som en invitation – til produktioner om at lytte mere opmærksomt, og til unge skuespillerinder om bedre at beskytte sig selv.