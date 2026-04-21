"Et mirakel": Som 44-årig annoncerer Natalie Portman, at hun er gravid

Fabienne Ba.
Natalie Portman delte denne uventede nyhed med dyb taknemmelighed. Den israelsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør venter sit tredje barn, og hun tøver ikke med at kalde det et "mirakel".

En overraskende udmelding

Ligesom nogle af sine jævnaldrende, såsom Julia Roberts og Halle Berry, har Natalie Portman oplevet en sen graviditet. Selvom det ikke længere er en undtagelse, vækker dette fænomen stadig stærke følelser og fascinerer medierne. I et interview med det amerikanske magasin Harper's Bazaar annoncerede skuespillerinden officielt nyheden: Hun venter sit tredje barn, sit første med sin nye partner, den franske musiker Tanguy Destable. Natalie Portman, der har boet i Paris i flere år, valgte dette interview til at dele både sin glæde og kompleksiteten i dette øjeblik.

"Et sandt privilegium, et mirakel"

Skuespillerinden udtrykte sin taknemmelighed med stor følelse: "Tanguy og jeg er overlykkelige. Jeg er så taknemmelig. Det er et sandt privilegium, et mirakel. Jeg voksede op med at høre, hvor svært det er at blive gravid. Mange af mine kære har gået igennem meget svære tider, og jeg vil gerne vise respekt for dem." Hun tilføjede: "Vel vidende at dette sandsynligvis er sidste gang, værdsætter jeg hvert øjeblik."

En graviditet oplevet med ro

Natalie Portman er allerede mor til Aleph, 14, og Amalia, 9, fra sit ægteskab med danseren og koreografen Benjamin Millepied. Dette tredje barn bliver hendes første med Tanguy Destable. Mens nogle kvinder i 40-årsalderen allerede oplever virkningerne af perimenopausen, er andre stadig i livmoderen og genopdager de grænseløse glæder ved moderskabet. Som 44-årig bevarer Natalie Portman det solrige sind, der så rammende definerer hende.

Hun går til denne graviditet med en vis lethed, endda en spiritualitet, som om hun var gennemsyret af en ny styrke. "Jeg har mere energi, end jeg troede, jeg ville have," betror hun sig selv og tilføjer, at hun opretholder sit velvære gennem svømning. Hun taler også om en anden form for modenhed: "Der er en slags taknemmelighed, som man ikke nødvendigvis forstår, når man er yngre." Gennem sine ord, der giver genlyd hos mange, understreger Natalie Portman den unikke natur af hver graviditet.

Natalie Portman, der blev opdaget som 12-årig i Luc Bessons "Léon", og som derefter blev indviet af "Star Wars" og "Black Swan" - som indbragte hende en Oscar - forbereder sig også på udgivelsen af "The Gallerist", der er planlagt til slutningen af 2026. Mellem Paris, biografen og dette nye moderskab ser hun ud til at have fundet den balance, hun ledte efter.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
