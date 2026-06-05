Shakira lyser den røde løber op i en kjole med eventyrlige detaljer

Idet en af de mest ventede begivenheder i 2026 nærmer sig, kommer den colombianske sangerinde og sangskriver Shakira med et stærkt statement. Hun gjorde en strålende og symbolsk optræden i en kjole udsmykket med broderede sommerfugle – en nik til det, hun beskriver som "en ny genfødsel".

En sommerfuglekjole, et manifest for genfødsel

På fotografiet, taget af den colombiansk-amerikanske fotograf Ruven Afanador, læner Shakira sig tilbage på en brokadebetrukket bænk. Hun har en slipkjole med draperet halsudskæring på, lavet af en kødfarvet strik, der er så delikat, at den smelter problemfrit sammen med hendes hud. Den åbne sniteffekt fremhæves af en lårhøj slids i siden. Hjertet i looket er regnen af flerfarvede sommerfugle spredt ud over hele stoffet. De håndbroderede insekter ser ud til at lette, hvilket skaber en trompe-l'œil-effekt.

Et meget symbolsk valg: I mange kulturer – og især i Latinamerika – repræsenterer sommerfuglen metamorfose, genfødsel og befrielse efter en periode med modgang. Det er derfor svært ikke at se den som et subtilt manifest af en kunstner, der vender tilbage forvandlet. Under kjolen valgte Shakira en kødfarvet tone, der giver den nødvendige dækning uden at gå på kompromis med den overordnede "anden hud"-illusion. Det strikkede stof forbliver åbent overalt.

En strålende skønhed, der forkynder budskabet

Shakira valgte enkelhed i sit hår og skønhedslook. Hendes lange, honningblonde hår, der nåede hende til taljen, var sat op i en elegant blowout for at fremhæve hendes flerlagede balayage-highlights. Hendes makeup bestod af mat ferskenfarvede læber, lyserød øjenskygge og et strejf af lysende pink på kindbenene: et diskret solkysset look, der passede perfekt til shootets overordnede æstetik.

En minimalistisk tilgang, der sætter kjolen og dens sommerfugle i centrum. Som om Shakira i dette billede ønskede at udtrykke både den delikate flugt og styrken hos en person, der endelig ved, hvordan frihed ser ud.

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"Livet går videre": Shakira om de prøvelser, hun har stået over for

Billedet ledsager et længere interview, hvor Shakira reflekterer over de seneste par år – især de svære år for hende. Som 49-årig er hun kommet ud af en smertefuld periode, der i 2022 blev præget af afslutningen på sit ægteskab med fodboldspilleren Gerard Piqué efter tolv år sammen og to børn. Hun blev også for nylig frikendt i en skattesvigssag, der i årevis havde sat hende op mod den spanske stat.

I dette interview betror hun sig, at hun opdagede en styrke, hun ikke vidste, hun besad, under disse prøvelser. "Gennem disse svære tider opdagede jeg, hvor modstandsdygtige vi alle er... Livet kan være en møgunge, men det er så værd at leve, fordi venner er der for dig," opsummerer hun. Og hun tilføjer med afvæbnende klarhed: "Når din verden bryder sammen, skal du stadig stå op, betale regningerne, lave morgenmad og tage dine børn i skole. Livet skal gå videre."

Ser frem mod juli 2026 og VM

Denne optræden kommer på det perfekte tidspunkt. Shakira forbereder sig sandelig på at indtage scenen til sommerens mest sete begivenhed: det allerførste halvlegsshow arrangeret under en FIFA World Cup-finale, der er planlagt til den 19. juli 2026. En begivenhed, der er ventet af hundredvis af millioner af seere verden over, og som vil indvie sangerinden til en ny mytisk fase af hendes karriere.

Seksten år efter Waka Waka - hans officielle hit til VM i Sydafrika i 2010 - vender sangeren bag hittet "Hips Don't Lie" tilbage til sin fodboldkærlighed, og denne gang til den mest prestigefyldte begivenhed i verdenssport.

Med denne sommerfuglebroderede kjole gør Shakira langt mere end blot at "posere til et modeforside". Hun sender et budskab: et budskab om en kvinde, der efter år med kaos nu omfavner et nyt kapitel i sit liv med sindsro. Og hun tilbyder sine fans en visuel forsmag på, hvad hun er ved at repræsentere på en af verdens mest sete scener: et budskab om en frisindet kunstner, mere inspireret end nogensinde.