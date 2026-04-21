"Jeg levede et mareridt": En skuespillerinde fra Bridgerton bryder sin tavshed om sit mentale helbred

Den britiske skuespillerinde Ruby Barker, der er kendt for sin rolle i serien "Bridgerton", har besluttet sig for at åbne op om en vanskelig virkelighed. I et meget personligt Instagram-opslag diskuterede hun de synlige virkninger af sin behandling for bipolar lidelse på sin krop.

"Nogle dage hader jeg mig selv i spejlet."

Ruby Barker delte en video fra fitnesscentret, hvor hun filmede sig selv på et løbebånd og viste en vægt, der viste 112,5 kg. I billedteksten forklarer hun, at denne vægt er et direkte resultat af otte måneders medicin for hendes bipolare lidelse, og kalder denne kropslige ændring for "medicinsk vægtøgning". "Mange af jer kender min historie og de kampe, jeg har kæmpet med bipolar lidelse. Dette er de fysiske eftervirkninger af otte måneders behandling – og ærligt talt bringer det en helt ny mental udfordring med sig," skrev hun.

Skuespillerinden forsøgte ikke at nedtone vanskelighederne ved det, hun gik igennem. Hun indrømmede, at hun nogle dage "hadede" at se sig selv i spejlet, fanget i en spiral af sammenligning med sin tidligere krop eller med andre. "Det kan føles som et rigtigt mareridt, og det forsvinder ikke bare natten over," erkendte hun, før hun opfordrede folk til at være tålmodige med sig selv. Hun takkede også sin partner, Oliver, for hans støtte gennem hele denne rejse.

"Én ting jeg ikke ser bliver talt nok om, er hvor svært det er at håndtere medicinsk vægtøgning. Tja ... her er jeg. Mange af jer kender min historie og de kampe, jeg har stået over for med bipolar lidelse. Dette er de fysiske eftervirkninger af otte måneders behandling - og ærligt talt har det bragt en helt ny mental udfordring med sig. Hurra 🙃 Jeg gør, hvad jeg kan, og jeg er taknemmelig for at have Oliver, der støtter mig igennem det. Ønsk mig venligst held og lykke på denne rejse, for det er ikke let. Jeg har virkelig empati med alle, der kæmper med deres vægt - sammenligningen, spejlet, den konstante mentale støj. Nogle dage hader jeg, hvad jeg ser, og kan ikke holde op med at måle mig selv op mod mit tidligere jeg eller andre. Det kan føles som et levende mareridt, og det løser sig ikke natten over. Men på en positiv note: i dag er min fjerde dag uden vape, og jeg mærker allerede fordelene i min konditionstræning. Et skridt ad gangen."

To psykotiske episoder siden Bridgerton

Ruby Barker havde allerede brudt sin tavshed i 2022 og afsløret, at hun havde oplevet to psykotiske episoder, hvoraf den første fandt sted lige efter optagelserne til sæson 1 af "Bridgerton". "Jeg har kæmpet siden Bridgerton, det er sandheden. Jeg havde det virkelig dårligt. Jeg var på hospitalet," sagde hun dengang. Hun blev efterfølgende diagnosticeret med bipolar lidelse og beskrev det som "en indre vrede drevet af generationsoverskridende traumer".

Netflix og Shondaland i sigtekornet

Mens hun i 2022 takkede Netflix for at "redde hendes liv" ved at caste hende, har Ruby Barker siden ændret mening. I en podcast fra Oxford University beskyldte hun streamingplatformen og produktionsselskabet Shondaland for aldrig at kontakte hende efter hendes sammenbrud.

Hun fremhævede også det smertefulde paradoks ved at spille en udstødt og isoleret karakter – Marina Thompson – mens hun selv følte sig forladt bag kulisserne. "Da jeg blev indlagt på hospitalet en uge efter optagelserne til sæson 1, blev der virkelig holdt forstuvet og holdt stille, fordi serien skulle til at blive sendt," betroede hun.

Trods den rystende karakter af hendes historie afsluttede Ruby Barker sit opslag på en håbefuld tone. Hun nævnte, at hun var på sin "fjerde dag uden vaping" og havde "oplevet forbedringer i sin konditionstræning". "Et skridt ad gangen," konkluderede hun. I kommentarerne gav hendes følgere hende overvældende støtte og takkede hende for at åbne samtalen om de ofte oversete bivirkninger af psykofarmaka.