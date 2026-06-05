I en kjole med sølvdetaljer lyser Lili Reinhart den røde løber op

Léa Michel
@lilireinhart / Instagram

Prisuddelingen byder altid på nogle fantastiske modeøjeblikke, og Gotham Television Awards 2026 var ingen undtagelse. På den røde løber ved denne ceremoni i New York gjorde den amerikanske skuespillerinde Lili Reinhart et slående indtryk i en specialdesignet Valentino-kreation, der blandede gammeldags elegance med et strejf af modernitet.

En glitrende gul kjole

Skuespillerinden, der blev berømt i serien "Riverdale", valgte en lang, lysegul kjole dækket af små, glitrende sølvudsmykninger, der fangede lyset fra alle vinkler. Designet af Valentinos kreative direktør, Alessandro Michele, har kjolen en blød, draperet halsudskæring og mørkere broderi, der er spredt ud omkring taljen i art deco-stil. Denne omhyggelige sans for detaljer gav kjolen en skulpturel kvalitet.

Et spil af kontraster og slidser

Den virkelige overraskelse var bagsiden og siderne. Lili Reinharts kjole skabte en slående kontrast med et sort panel, der stod ud mod den glitrende front og flød bag skuespillerinden som en kappe. To høje slidser i siden tilføjede bevægelse med hvert skridt, hvilket adskilte designet fra en typisk aftenkjole.

Omhyggeligt udvalgt tilbehør

Tro mod mærkets æstetik, supplerede Lili Reinhart sit outfit med Valentinos Rockstud-sandaler, der tilføjede et strejf af rock 'n' roll til dette sofistikerede ensemble. Delikate øreringe fuldendte looket uden at overskygge kjolens detaljer. Skuespillerinden bar sit naturligt bølgede blonde hår med en skilning i midten og valgte en diskret makeup.

Med denne skræddersyede Valentino-kreation leverede Lili Reinhart et af aftenens mest slående looks. Mellem gule nuancer, vifteformet broderi og legende slidser beviste hun, at en aftenkjole kan kombinere tidløs elegance med et dristigt kreativt statement. Et look, der utvivlsomt vil forblive et af modehøjdepunkterne ved Gotham Television Awards 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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