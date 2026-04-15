"Mere end 50.000 euro?": Omkostningerne ved denne influencers kosmetiske operationer chokerer internetbrugere

En video postet af influenceren @vulporiaa udløste adskillige reaktioner, efter hun diskuterede omkostningerne ved sine kosmetiske operationer. Mange internetbrugere kommenterede på det beløb, hun nævnte, som var over 50.000 euro.

En video der skaber adskillige reaktioner

I et opslag med reality-tv-stjernen Patrick Fuhrer inviterer influenceren @vulporiaa internetbrugere til at gætte de samlede omkostninger ved hendes kosmetiske operationer. Videoen med teksten "Jeg lader jer gætte" genererede hurtigt adskillige kommentarer. Nogle brugere kom med estimater på over 50.000, hvilket illustrerer nysgerrigheden omkring omkostningerne ved kosmetiske procedurer.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af 7 (@vulporiaa)

En tendens forstærket af sociale medier

Flere og flere indholdsskabere vælger offentligt at diskutere deres oplevelser med kosmetisk kirurgi. Ifølge American Society of Plastic Surgeons er efterspørgslen efter visse kosmetiske procedurer steget i de senere år, især under indflydelse af sociale medier.

Sociale medieplatforme er faktisk med til at synliggøre personlige oplevelser, der tidligere blev mindre delt offentligt. Ifølge en undersøgelse offentliggjort i Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology kan eksponering for indhold relateret til udseende påvirke opfattelsen af kropsbillede.

Videoen, der er lagt ud af influenceren @vulporiaa, illustrerer i sidste ende, hvordan sociale medier bidrager til trivialiseringen og iscenesættelsen af kosmetisk kirurgi, samtidig med at de vækker internetbrugernes nysgerrighed – ja, fascination – af disse til tider dyre forandringer. Ud over det økonomiske aspekt er det primært synligheden af disse praksisser og deres gradvise normalisering i onlineindhold, der rejser spørgsmål og fremhæver samspillet mellem individuel frihed, indflydelsen fra digitale trends og udviklende skønhedsstandarder.