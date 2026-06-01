"Jeg brugte mine tredivere på at tage mig af andre": Som 40-årig deler denne skuespillerinde sin nye livsfilosofi

Den amerikanske skuespillerinde Sasheer Zamata går ind i et nyt kapitel i sit liv med sindsro. Hun talte med People magazine i forbindelse med premieren på filmen "Masters of the Universe" om de erfaringer, hun har gjort i trediverne, og den tankegang, hun håber at dyrke i det kommende årti.

At fylde 40 er en milepæl præget af sindsro.

Sasheer Zamata, der fejrede sin fødselsdag den 6. maj, siger, at hun går dette nye årti i møde med sindsro. "Jeg har det godt," betroede hun og tilføjede, at hun ikke ved, hvordan "det skal se ud at fylde 40", men føler sig i fred med sig selv. For at markere begivenheden valgte hun en tur til Japan, hvor hun boede i en hytte beliggende i skoven og stirrede på floden hver dag. En pause, hun beskriver som "særligt fredelig og genoprettende".

"At tænke på sig selv": en ny prioritet

Da Sasheer Zamata blev spurgt om sine intentioner for de kommende år, delte hun en personlig refleksion. Hun føler, at hun brugte en stor del af sine tredivere på at "passe på andre menneskers anliggender" og nu ønsker at fokusere på sig selv igen. "I år tænker jeg på mig selv," opsummerede hun. Denne filosofi, der er centreret omkring selvomsorg uden skyldfølelse, markerer ifølge hende "et reelt skift i tankegang".

Kreative projekter for det kommende årti

Dette ønske om at tage tid til sig selv manifesterer sig også i kreative sysler. Sasheer Zamata beskriver sig selv som meget praktisk engageret og brænder for havearbejde og blomsterkunst. Hun betror sig selv, at hun "endelig gerne vil arbejde med de tørrede blomster", hun samler, "lære at hækle og forbedre sit spansk", en færdighed, hun anser for at være "svær". Alle disse små projekter afspejler et ønske om at sætte tempoet ned og dyrke sine interesser.

En travl kalender i biografen

På karrierefronten spiller Sasheer Zamata en hovedrolle i den nye film "Masters of the Universe", hvor hun spiller Suzie, en kollega til Adam, også kendt som He-Man, portrætteret af den britiske skuespiller og sanger Nicholas Galitzine. Filmen, der forventes i biograferne den 5. juni, har også den amerikanske skuespillerinde og producer Camila Mendes, den amerikanske skuespiller og sanger Jared Leto, den amerikanske skuespillerinde Alison Brie, den britisk-sierra leonske skuespiller Idris Elba og den amerikanske skuespillerinde og komiker Kristen Wiig med.

Efter at være blevet berømt på det amerikanske sketch-komedieshow "Saturday Night Live", som hun var en del af fra 2014 til 2017, har Sasheer Zamata siden påtaget sig en række projekter, herunder serierne "Home Economics" og "Agatha All Along".

Ved at dele sine refleksioner over at fylde fyrre fremhæver Sasheer Zamata en fredelig og medfølende tilgang til sig selv. Mellem personlig fokusering, kreative projekter og en travl filmkalender illustrerer hun en rolig måde at gribe et nyt kapitel i livet an på – et budskab, der giver genlyd langt ud over hendes egen erfaring.