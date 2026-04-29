Popstjernen Zara Larsson tager mikroshortsene på og skaber furore

I foråret 2026 har Zara Larsson gjort mikroshorts til sit signaturstykke. Den svenske popstjerne viser konstant ultrakorte looks mellem sin verdensturné, modekampagner og udflugter med venner – og internettet summer af det.

"Pigernes turuge": billederne, der sætter ild til de sociale medier

I forbindelse med sin "Girls Trip Week" delte Zara Larsson en række visuelt slående fotos, der blandede år 2000-æstetik med moderne streetwear. Det mest omtalte look: mørke denim-mikroshorts med sort blondekant, parret med en himmelblå top med blomsterprint og krystalvedhæng. Voluminøse blonde bølger, en pudderrosa læbestift og præcis eyeliner fuldendte en bevidst edgy og selvsikker silhuet.

Neonbæltet der stjæler showet

I et andet look fra samme serie byggede Zara Larsson sit outfit op omkring ultrakorte mikroshorts, der blev båret lavt på hofterne, næsten fuldstændig skjult af et neonbælte udsmykket med krystaller, der fangede alt lyset. En iriserende top med pastelfarvede detaljer og tykke, fingerløse handsker fuldendte et legende og bevidst overdrevet ensemble. Resultatet: et dristigt, maksimalistisk Y2K-look, et sted mellem 2000'er-nostalgi og uhæmmet modernitet.

New York Times og Miu Miu-arkiverne

Trenden med mikroshorts er ikke begrænset til Zara Larssons ferie. Til sin New York Times-forside i slutningen af april 2026 optrådte sangerinden i en åben Dsquared2 forår/sommer 2005-arkivjakke – bevidst knappet op – parret med en Miu Miu-arkiv-mikronederdel fra starten af 2000'erne i en lys orange farve med rynkede kanter, båret med turkise strømpebukser. En mesterklasse i at blande epoker, hverken kostumeret eller demonstrativt.

Cosmopolitan og Desigual-kampagnen

Det er ikke første gang i 2026, at Zara Larsson har valgt ultrakorte kjoler. Til forsiden af Cosmopolitan Netherlands bar hun en sort snøretop kombineret med lyserøde mikroshorts og iøjnefaldende sølvfarvede ankelstøvler med en næsten sci-fi-æstetik. Et par dage tidligere, til en Desigual-kampagne, bar hun flossede denim-mikroshorts med et lilla, turkis og lyserødt malingstænkmønster, pyntet med guldfarvede hårspænder formet som søstjerner.

En it-pige i fremgang

Sideløbende med denne modeoffensiv annoncerede Zara Larsson udgivelsen af Midnight Sun: Girls Trip, et remixalbum af hendes femte album, Midnight Sun, med et omhyggeligt udvalgt hold af samarbejdspartnere. Med sin verdensturné, magasinforsider og kampagner for Desigual har den 28-årige svenske popstjerne i 2026 etableret sig som en af de mest stabile og synlige figurer på den internationale popscene – inklusive mikroshorts.

Zara Larsson opfandt ikke mikroshortsene – hun forvandlede dem til et stilstatement. Ved at parre dem med stykker fra arkiverne hos de mest banebrydende modehuse samt spontane strandlooks beviser hun, at dette beklædningsgenstand både kan være et modevalg og en personlig signatur. Og indtil videre virker det.