Penélope Cruz giver efter for "weekend-bob", øjeblikkets smarte hårtrend

Fabienne Ba.
@dimitrishair / Instagram

Den spanske skuespillerinde Penélope Cruz har taget den nyeste hårtrend til sig: "weekend bob". En elegant, men afslappet klipning, skabt af hendes yndlingsfrisør.

En ny klipning til promoveringen af filmen "The Invite"

Mens hun promoverede sin nye film "The Invite", instrueret af den irsk-amerikanske skuespillerinde, producer, instruktør og manuskriptforfatter Olivia Wilde, benyttede Penélope Cruz en pressedag i Los Angeles til at præsentere en ny frisure. Hun valgte en subtil, men unægtelig trendy ændring. Penélope Cruz' "weekend-bob" falder perfekt mellem hendes hage og skuldre. Denne længde giver flere stilistiske fordele: den indrammer ansigtet, fremhæver hendes kropsholdning og muliggør nem styling, der passer til forskellige lejligheder.

Denne tilgang er i overensstemmelse med den strategi, hun har dyrket siden sin begyndelse: subtilt at udvikle sit image gennem et meget sammenhængende stilsprog. En diskret transformation, men en der straks bemærkes af mode- og skønhedsentusiaster.

"Noget der får dig til at føle dig fri"

Penélope Cruz' nye klipning har et særligt stemningsfuldt navn: "weekend bob". Dette udtryk, opfundet af skuespillerindens frisør Dimitris Giannetos, refererer til en klipning, der falder i nakken, et sted mellem en klassisk bob og en længere lob. Denne mellemlange længde, halvvejs mellem en kort bob og en lang bob, legemliggør perfekt trenden med "friere og mindre strukturerede" klipninger.

I et Instagram-opslag dedikeret til denne transformation delte Dimitris Giannetos sin filosofi bag den nye frisure. "Jeg ville skabe noget friskt og ubekymret til Penélope," skrev han. Han uddybede derefter: "Jeg beholder luksusen ved en frisure fra hage til skulder, men tilføjer tekstur, bare den energi, man har i weekenden! Noget, der får én til at føle sig fri!"

Et bronzefarvet makeup-look fuldender outfittet

For at fremvise sin nye frisure valgte Penélope Cruz et bevidst varmt makeup-look. Hendes skønhedslook bestod af en strålende, bronzefarvet teint, suppleret af et smoky eyeliner-look i særligt varme brune nuancer. Sort eyeliner definerede hendes øjne, som blev forlænget af lange, voluminøse øjenvipper. Hendes kinder var fremhævet med en rosenrød blush, mens hendes læber var fremhævet med en mat, lilla læbestift.

En hårtrend der er på mode

Ud over Penélope Cruz' individuelle tilfælde er "weekend-bob" en del af en bredere hårtrend, der vil kunne ses i løbet af sommeren 2026. Efter flere sæsoner domineret af meget lange og strukturerede klipninger vender hårmoden gradvist tilbage til mellemlange længder og "friere" teksturer. "Lazy bob", "strandhår", "tousled bob": alle disse udtryk refererer til den samme søgen efter "kontrolleret spontanitet".

Med sin "weekend bob" vælger Penélope Cruz en af sommerens mest trendy frisurer. Hun bekræfter sin evne til at genopfinde sig selv med subtilitet: en demonstration af, at "rigtige" hårtrends ikke er dem, der pålægger en stiv stil, men dem, der åbner op for en ny verden af frihed.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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