"Ubesværet klasse": Bella Hadid viser et afslappet look

Den amerikanske model Bella Hadid delte en række hverdagsbilleder på Instagram, der viste ubesværet stil. Denne demonstration af "ubesværet klasse" tryllebandt hendes følgere, som især roste hendes gyldenblonde hår.

En afslappet og ubesværet garderobe

Gennem hele denne karrusel fremviser Bella Hadid adskillige outfits med et naturligt og minimalistisk præg. Vi ser hende nogle gange i en hvid t-shirt og lyse bukser i en spejlselfie, nogle gange i en blød og romantisk hvid flæsekjole, og nogle gange i en hvid tanktop kombineret med lavtaljede, svajede jeans, badet i lys. Disse er alle enkle og tidløse stykker, der understreger underspillet elegance. Denne tilgang illustrerer perfekt kunsten at klæde sig afslappet.

Blond, en farve som alle er enige om.

Grunden til, at disse billeder var så populære, skyldes også én detalje, der ikke gik ubemærket hen: hendes blonde hår. Bella Hadid, der normalt har lange, mørke lokker, ser fantastisk ud her i en mere solrig nuance, der lysner hendes solbrune teint. I kommentarerne roste mange af hendes følgere hendes valg, og nogle sagde, at de "elsker denne farve på hende". Det ser ud til at være en universelt anerkendt hårforvandling.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Bella 🦋 (@bellahadid)

Kunsten bag "off-duty-modellen"

Disse billeder bekræfter Bella Hadids talent for "model off-duty"-stilen – det afslappede look, som modellerne fremviser fra catwalken. Langt fra de sofistikerede outfits på den røde løber, sætter stjernen sin lid til velvalgte basisbeklædningsgenstande, naturlig skønhed og en afslappet attitude. Denne underspillede elegance kræver paradoksalt nok en ægte sans for stil og inspirerer tydeligvis hendes millioner af følgere.

Med denne afslappede karrusel og sin solkyssede hårfarve beviser Bella Hadid, at elegance og enkelhed ofte går hånd i hånd. Mellem velvalgte basisting og strålende skønhed leverer hun et ubesværet look, der endnu engang bekræfter hendes ikoniske status. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans.