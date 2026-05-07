"Hun har ikke ændret sig": Som 45-årig vækker Jessica Alba reaktioner med en ny selfie

Nogle billeder taler for sig selv. Sådan er det med det, som Jessica Alba lagde op, og som bestemt fik hendes følgere til at tale. På en simpel selfie, der deles øverst på en Instagram-karrusel, ser den amerikanske skuespillerinde og iværksætter særligt strålende ud, hvilket hurtigt udløser adskillige reaktioner.

En selfie der smelter hjerter online

På billedet er der ingen effekter eller iscenesættelse. Jessica Alba står blot foran sin telefon, hendes lange, bølgede hår falder ned over skuldrene, iført en simpel sort sweater og med et naturligt smil. Hendes makeup er underspillet, hendes øjne strålende og usminkede. Det er netop denne enkelhed, der har fascineret mange internetbrugere. I kommentarerne er beskeder som "Hun har ikke ændret sig" og "Smuk" almindelige, der roser hendes naturlige look og enkelheden i denne selfie, der er delt på Instagram.

En måned præget af mildhed

I billedteksten til sin karrusel skrev Jessica Alba et par ord: "En måned fyldt med kærlighed, selvomsorg og smukt selskab." Denne sindstilstand afspejler perfekt atmosfæren i hendes seneste opslag, som har været mere intime, mere afslappede og mere personlige. Og det må siges, at april 2026 var en "særlig" måned for hende. Den 28. april fejrede hun sin 45-års fødselsdag, omgivet af sine kære.

En ny, mere fredelig æra

I de seneste par måneder har Jessica Alba tilsyneladende fundet en balance, der fungerer for hende. Som mor til tre – Honor, Haven og Hayes – deler hun nu sit liv med skuespilleren Danny Ramirez. Ved siden af sin filmkarriere, som hun fortsætter med at forfølge med en række forskellige projekter, driver hun stadig "The Honest Company", det naturproduktfirma, hun var med til at grundlægge i 2011. Og dette nye kapitel passer hende tydeligvis godt. På sine seneste billeder fremstår Jessica Alba rolig.

Med denne selfie minder Jessica Alba os endnu engang om, hvorfor hun har inspireret beundring i over 20 år. Uden retouchering eller filtre fremstår hun simpelthen tro mod sig selv, strålende og naturlig. De mange reaktioner på hendes opslag viser også, at denne autenticitet fortsat er et af de mest værdsatte aspekter af hendes offentlige image.