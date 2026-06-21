Millie Bobby Brown fortæller åbent om adoptionen, der ændrede hendes liv med Jake Bongiovi.

Den britiske skuespillerinde, producer og iværksætter Millie Bobby Brown har indvilliget i at dele en mere intim del af sit liv. Hun genoptog for nylig sin adoptionserfaring, som hun så som opfyldelsen af en barndomsdrøm, sammen med sin mand, den amerikanske model og skuespiller Jake Bongiovi.

En sjælden offentlig udtalelse om hendes familieliv

Millie Bobby Brown, der er kendt for sin rolle som Eleven i hitserien "Stranger Things" og for sine skildringer i "Enola Holmes", benyttede sig af en medieoptræden til at dele nogle personlige indsigter. Hun talte i programmet "Not Gonna Lie ", der var vært af Kylie Kelce. Under interviewet talte hun åbenhjertigt om sin datters ankomst og de familieplaner, hun og hendes mand har for fremtiden. Dette var en sjælden afvigelse fra parrets normalt diskrete kommunikation, da de er særligt omhyggelige med at beskytte deres privatliv.

Adoption, en barndomsdrøm

Et af højdepunkterne i interviewet var hendes beretning om sin rejse mod adoption. Millie Bobby Brown forklarede, at denne forpligtelse stammede fra en livslang barndomsdrøm, en hun havde næret siden sine tidligste år. "Jeg har altid, altid ønsket at adoptere," betroede hun Kylie Kelce. Den unge kvinde talte følelsesladet om sine barndomsminder: "Det var altid en del af mine barndomsdrømme. Hver gang jeg var hjemme, omkring fem-seksårsalderen, sagde mine forældre: 'Du havde dine dukker.' De var alle adopteret. Jeg havde aldrig selv nogen. Og jeg lod aldrig som om, jeg var gravid." Dette vidnesbyrd siger meget om den dybt personlige karakter af hendes valg.

Deres datters ankomst i sommeren 2025

Det var i sommeren 2025, at Millie Bobby Brown og Jake Bongiovi bød deres datter velkommen. En stor milepæl i det unge pars liv, der var blevet gift blot et par måneder tidligere. Barnets ankomst, som blev fejret diskret, markerede et vendepunkt for stjernen, der i en alder af kun få år oplever livsbegivenheder, der normalt er forbeholdt "ældre" kvinder: en international karriere, ægteskab og moderskab. Det er en unik udvikling, som hun fuldt ud omfavner og træffer valg, der afspejler, hvem hun er.

Ønsket om en dag at bære et barn

Selvom Millie Bobby Brown fik sin første drøm opfyldt gennem adoption, har hun ikke udelukket muligheden for en dag at få sine egne børn. Under interviewet forklarede skuespillerinden, at det fortsat er en del af hendes planer at udvide familien, uden at hun opgiver sit valg om adoption. "Det er ikke fordi, jeg ikke vil. Jeg håber, det sker en dag," betroede hun. Før hun tilføjede en særlig slående udtalelse: "Adoption er kærlighed, adoption varer evigt." En måde at minde alle om, at de to veje ikke udelukker hinanden, men tværtimod kan sameksistere inden for den samme familierejse.

Et projekt, der har været undervejs i lang tid

Ankomsten af deres lille pige var alt andet end en spontan beslutning. Millie Bobby Brown forklarede, at hun lavede grundig research, før hun begav sig ud på dette eventyr med Jake Bongiovi. Skuespillerinden trak især inspiration til sine socialrådgiverstudier, som hun forfulgte sideløbende med sin skuespillerkarriere. "Jeg elskede adoptionsaspektet af mine socialrådgiverkurser; det var så vigtigt og meningsfuldt. Jeg lærte også, hvad det indebar, ved at tale med biologiske mødre og læse meget om deres oplevelser," forklarede hun.

Skuespillerinden understregede også, at adoptionen var en beslutning, hun fuldt ud delte med sin mand, Jake Bongiovi. "Min mand og jeg tog os tid til at reflektere over denne historie og hvad denne rejse repræsenterer. Og så gik vi i gang," betroede hun.

Ved at dele sin adoptionserfaring med sjælden oprigtighed leverer Millie Bobby Brown et personligt vidnesbyrd, der går ud over blot mediedækning. Et vidnesbyrd, der minder os om, som hun så rammende opsummerer, at "adoption er kærlighed, adoption varer evigt".