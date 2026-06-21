"Jeg er 60% døv på det ene øre": Olivia Rodrigos uventede afsløring

Den amerikanske sangerinde, sangskriver, musiker og skuespillerinde Olivia Rodrigo overraskede sine fans i et nyligt interview. Hun afslørede, at hun er 60% døv på sit venstre øre, en kendsgerning hun delte humoristisk i forbindelse med udgivelsen af sit nye album.

Et "drillende spørgsmål", der åbner op for ægte selvtillid

Det var på KISS FM UK, at Olivia Rodrigo delte denne afsløring. Hun var gæst hos værterne Tyler West og Chloe Burrows for at diskutere sit længe ventede tredje album, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love." Interviewet , der oprindeligt fokuserede på hendes nye musikprojekt, tog en mere personlig drejning, da et af albummets numre med titlen "What's Wrong with Me?" blev nævnt.

Det var denne sang, der inspirerede et humoristisk spørgsmål fra Tyler West, en af værterne. "Hvad er der egentlig galt med dig?" spurgte han sangeren grinende. I stedet for at undvige spørgsmålet, greb Olivia Rodrigo lejligheden til at diskutere et meget personligt aspekt af sit liv. "Der er faktisk mange ting galt med mig," begyndte hun spøgefuldt. Før hun kastede sig ud i en afsløring, som få af hendes fans kendte til.

"60% døvhed" på venstre øre

"Jeg er faktisk 60 % døv på mit venstre øre. Så hvis du skulle sidde på denne side [hun peger på sit venstre øre] og prøve at fortælle mig en hemmelighed, ville jeg ikke være i stand til at forstå, hvad du sagde," forklarede hun værterne. Og hun tilføjede drilsk: "Så hvis du vil fortælle mig en hemmelighed, så gå til mit højre øre i stedet." En åbenbaring, som Chloe Burrows, synligt overrasket, straks opfangede: "Det er utroligt, for du er sanger, og du bruger altid ørepropper. Det er vildt!"

Delvis døvhed opdaget i børnehave

Olivia Rodrigo opdagede først denne ejendommelighed senere i livet. Det var under en høretest i børnehaven, at hun hørte nyheden. Sangerinden havde allerede nævnt denne afsløring i et interview med The Hollywood Reporter i december 2023. "Det er ret usædvanligt. Jeg er halvt døv på mit venstre øre. Jeg vidste det ikke før omkring børnehaven, hvor de laver disse tests på alle børnene. Og de sagde til mig: 'Åh, du har lidt problemer med at høre,'" fortalte hun dengang. Denne tidlige opdagelse forhindrede hende aldrig i at forfølge sine kunstneriske ambitioner.

En anekdote delt med hendes veninde, der var fotograf

For at diskutere denne særlige situation delte Olivia Rodrigo også en anekdote i 2023 om en af sine nære venner. "En af mine venner er denne fantastiske fotograf, Petra Collins, og hun har meget dårligt syn. Så vi joker altid med, at jeg laver musik, fordi jeg ikke kan høre godt, og hun tager billeder, fordi hun ikke kan se godt," betroede hun. En humoristisk bemærkning, der illustrerer, hvordan Olivia Rodrigo har lært at leve med sin forskellighed – og endda har forvandlet den til en inspirationskilde.

Et emne, som kunstnere sjældent tager op

Olivia Rodrigos oprigtighed omkring dette emne er endnu mere slående i betragtning af, at spørgsmålet om delvis høretab forbliver relativt uomtalt af kunstnere, især i musikbranchen. For en sanger, der tilbringer det meste af sine dage i studiet, på scenen eller med hovedtelefoner på, er det sjældent at tale åbent om høretab. Ved at vælge at nævne det offentligt og med en sådan åbenhjertighed er Olivia Rodrigo med til at bryde tavsheden omkring en virkelighed, der påvirker et betydeligt antal mennesker verden over.

Med et par humoristiske sætninger gjorde Olivia Rodrigo langt mere end at promovere sit nye album. Hun delte en del af sit liv og diskuterede den delvise døvhed, hun offentligt erkender. Denne afsløring beviser, hvis bevis var nødvendigt, at de største stemmer i pop ikke altid er dem, man ville forvente – og at det er muligt at forvandle en personlig egenskab til en kreativ styrke.