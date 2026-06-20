Med sit outfit med "ripped effect" gør Kehlani et stort indtryk i ørkenen.

Den amerikanske sangerinde, sangskriver og danser Kehlani delte en række billeder på Instagram taget i ørkenen, iført et slidt outfit. Looket fangede straks hendes følgere – opslaget har allerede fået over 500.000 likes.

Et outfit med en "rippet effekt"

Kernen i dette look er en bevidst "distressed" æstetik, bestående af flossede kanter og rå kanter. Kehlani bar en ærmeløs crop top i mørkebrun med en firkantet halsudskæring, parret med en matchende nederdel forlænget af lange, lasede stofstrimler, som svævende klude. Ensemblet har en chik, let landlig "overlevelses"-følelse, et sted mellem couture og en postapokalyptisk verden.

Tilbehør i samme stil

For at fuldende dette outfit valgte Kehlani matchende accessories: brede brune armbånd, en statement-halskæde med tribal-inspiration og høje brune ruskindsstøvler. Til sit beauty-look havde hun håret nede og lagde makeup i røgbrune toner, der perfekt gengav omgivelserne. Alle disse detaljer forstærker det sammenhængende look i dette ensemble, som præsenteres i en jordnær farvepalet.

Et ørkenlandskab

Valget af lokation var langt fra tilfældigt. Fotograferet i hjertet af ørkenen valgte Kehlani perfekt harmoni mellem sit outfit og det omgivende miljø i en palet af brune og sandfarver. "Tingene kunne gå galt, hvis vi kører hurtigt ned ad denne vej..." skrev hun som billedtekst til billedet og forstærkede seriens mystiske og filmiske atmosfære. I kommentarerne overøste hendes fans hende med ros og roste "en iscenesættelse, der er både dristig og mesterlig".

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En kunstner med en særegen stil

Denne publikation bekræfter Kehlanis forkærlighed for dristig æstetik. Efter at have opnået en fremtrædende plads i R&B-scenen og forfattet adskillige roste albums, dyrker hun et frit og selvsikkert image, både i sin musik og sine modevalg. Hendes offentlige optrædener demonstrerer en ægte flair for det dramatiske.

Med dette "revne" outfit og dets ørkenmiljø leverer Kehlani et look, der bevæger sig på grænsen mellem mode og performancekunst. Ved at vælge en rå æstetik og en sammenhængende verden beviser hun endnu engang, at hun kan lide at tænke ud af boksen.