Rihanna overrasker med en hårforvandling inspireret af 1960'erne

Den barbadiske sangerinde og forretningskvinde Rihanna har aldrig holdt op med at genopfinde sit image. Hun afslørede for nylig en større ny hårtransformation under et photoshoot for et uafhængigt New York-magasin. Resultatet: en strålende blondine og en fyldig opsætning med direkte referencer til 1960'ernes ikoner. Looket vakte straks furore på de sociale medier.

Et meget ventet modeforside

Billederne, der er offentliggjort på hendes Instagram-konto, viser Rihanna i et radikalt anderledes lys. Væk er det mørkebrune eller dybrøde hår, der karakteriserede hendes seneste offentlige optrædener: i stedet er det kommet en lys, næsten platinblond. Denne hårtransformation er endnu mere slående, fordi den ledsages af en styling, der både er teatralsk og præcis i sine referencer. Fotoredaktionen præsenterer sangerinden i en række couture-looks, hvor den nye nuance fungerer som en rød tråd. Hvert billede, hvert outfit, hver posering synes at være et sandt visuelt tableau.

En blond bikube, en hyldest til divaerne fra 1960'erne

Den skønhedsdetalje, der gør optagelserne særligt ikoniske, er frisuren. Rihanna optræder iført en bikube – den voluminøse, høje knold, der blev populær i starten af 1960'erne af Hollywoods frisører. Dengang var det den karakteristiske frisure for de store muser i amerikansk og britisk film: Audrey Hepburn i "Breakfast at Tiffany's", Brigitte Bardot i flere af hendes franske film og Aretha Franklin på hendes albumcovers.

Senere genoplivede Amy Winehouses torturerede lokker bikubens moderne appel. I dag omfavner Rihanna denne æstetik – et bevis, om nogen var nødvendig, på vintage-stilens genopblussen på catwalks og i modeartikler.

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Adskillige couture-looks til et poleret photoshoot

For at komplementere sin nye frisure har Rihanna indarbejdet adskillige referencer i sine outfits. På et billede poserer hun i en sort og rød kjole med blomsterfrynser, der er båret oven på et harlekin-cirkuskostume. En stak guldarmbånd på hendes håndled forstærker lookets grafiske dimension.

På et andet billede bærer hun en patchwork-kappe fra et stort parisisk modehus' forår/sommer 2026 haute couture-kollektion, parret med sorte, slanke pumps og skulpturelle ringe. På hvert billede veksler stylingen mellem teatralskhed og couture-præcision. En perfekt demonstration af, hvad Rihanna gør bedst: at forvandle en modeartikel til en sand visuel performance.

Med denne blonde transformation og det bikube-inspirerede look leverer Rihanna et af sine mest slående modeshoots i år. Det er en demonstration, der minder os om, at hun er en af de kunstnere, der er bedst i stand til at genopfinde sit image uden nogensinde at miste sin identitet.