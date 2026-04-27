Skuespillerinden Meryl Streep blev rørt til tårer under et interview

Reklameinterviews byder sjældent på sådanne øjeblikke. Da den amerikanske skuespillerinde Meryl Streep optrådte på France 2 for at promovere "The Devil Wears Prada 2", blev hun overrasket og dybt bevæget. Det skete under programmet "20h30 le dimanche", der var vært af Laurent Delahousse. Midt i interviewet fik hun en tablet, en video begyndte at afspille – og alt ændrede sig.

Genkendelse, derefter tårer

Jennifer Lawn Lejeune, der spillede Eva Zawistowska, Meryl Streeps datter i filmen "Sophie's Choice" fra 1982, optrådte på skærmen. I sin besked talte hun om deres bånd på settet med afvæbnende oprigtighed: "Det er utroligt, hvordan det bliver ved med at hænge fast i én. Jeg fortalte endda min mor, at hun var min yndlingsmor, fordi Meryl Streep altid var venlig mod mig og legede med mig." Jennifer Lawn Lejeune tilføjede, at denne forbindelse var essentiel for filmen: uden den kunne de mest intense scener aldrig have opnået en sådan følelsesmæssig kraft.

Meryl Streep virkede i starten til at forsøge at identificere kvinden på skærmen. Da Jennifer Lawn Lejeunes identitet blev bekræftet, ændrede hendes ansigtsudtryk sig. Synligt bevæget spurgte hun: "Er det den lille pige?" Før hun med strålende øjne tilføjede: "Åh Gud, det er utroligt." Derefter vendte hun sig mod Laurent Delahousse for at spørge ham, hvor hans team havde fundet Jennifer – som, svarede han kort, nu bor i Paris.

"Journalister giver mig aldrig nogen pauser."

Meryl Streep takkede holdet med oprigtig følelse: "Det er meget smukt. Sikke en gave. Journalister giver mig aldrig gaver." En udtalelse, der siger meget om sjældenheden af sådanne øjeblikke med autentisk overraskelse i reklamekredsløbet, hvor alt normalt er omhyggeligt orkestreret.

"Sophies valg", en rolle der ikke forsvinder

"Sophies valg", udgivet i 1982 og instrueret af Alan J. Pakula, fortæller historien om en kvinde, der er tvunget til at træffe et umuligt valg under naziregimet. Rollen indbragte Meryl Streep en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle. 44 år senere beviser følelsen af at se hende igen – selv på skærmen – i sidste ende, at nogle filmoptagelser sætter deres præg langt ud over biografen.