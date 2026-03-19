Rosalía sætter scenen i brand med et omklædningsrum værdigt til en futuristisk ballet

På scenen flytter nogle kunstnere grænserne for både visuel og musikalsk performance. Kostumer bliver derefter et centralt element i showet. Dette er Rosalías succesfulde tilgang, der markerede lanceringen af sin eLUX Tour med en kunstnerisk retning, der blander klassisk dans, futuristisk æstetik og sceneillusioner.

En bemærkelsesværdig lancering i Lyon

Det var på LDLC Arena den 16. marts 2026, at Rosalía startede sin internationale turné. Ifølge People Magazine præsenterede den spanske sangerinde, sangskriver og musiker "et show bygget op omkring et særligt udførligt visuelt univers" .

Fra de allerførste minutter er tonen sat: forestillingen overskrider blot musik og omfavner en holistisk tilgang, der minder om opera eller moderne ballet. Programmet byder på en sætliste på omkring tyve sange, ledsaget af udviklende scenedesign og slående kostumeskift.

Outfits inspireret af ballet

Blandt de mest omtalte elementer er kostumevalgene i centrum. Rosalía optræder især i et outfit, der er direkte inspireret af klassisk ballet: en hvid trikot, lyserød tutu og balletsko, gentænkt med en moderne æstetik. Dette look, kombineret med den æteriske koreografi, forstærker indtrykket af en fusion mellem koncert og kunstnerisk performance.

Rosalía bæres eller ledsages sommetider af dansere, hvilket skaber visuelle tableauer, der minder om en koreografisk performance. Andre silhuetter beriger denne verden: flagrende kjoler, strukturerede stykker eller ensembler, der blander lette stoffer med mere grafiske detaljer.

Mellem mode, performance og historiefortælling

Rosalías garderobe er mere end blot en række looks. Den bidrager til en sammenhængende fortælling, hvor hvert outfit afspejler en specifik stemning eller kunstnerisk intention. Vi observerer overgange mellem silhuetter inspireret af klassisk dans og andre, der er mere moderne og minder om klub- eller avantgardeæstetik. Denne mangfoldighed afspejler hendes musikalske identitet, kendt for at "blande indflydelser og genrer". Kostumet bliver derefter en forlængelse af denne hybride tilgang.

Ud over kostumerne er showets visuelle dimension også afhængig af et omhyggeligt scenografidesign. Rosalía inkorporerer optiske illusioner og leger med perspektiver, former og bevægelse på scenen. Nogle forestillinger viser hende ophængt eller indrammet af grafiske elementer, der manipuleres af danserne, hvilket skaber næsten abstrakte billeder. Denne tilgang forstærker showets identitet, hvor hver sang bliver et komplet tableau, bygget op omkring et specifikt visuelt univers.

En ambitiøs international turné

"LUX Tour" fortsætter i flere lande, og en række datoer annonceres verden over. Denne turné ledsager udgivelsen af hendes album "Lux", der blev afsløret i november 2025. Gennem dette projekt bekræfter Rosalía sin position på den internationale scene og tilbyder shows, hvor den visuelle dimension spiller en lige så vigtig rolle som musikken.

Med dette nye show tilbyder Rosalía meget mere end en koncert: en fordybende oplevelse, hvor mode, dans og iscenesættelse interagerer. Hendes garderobe, inspireret af ballet, men gentænkt med en moderne æstetik, illustrerer en klar intention: at forvandle hver forestilling til et visuelt kunstværk. Denne tilgang er med til at omdefinere konventionerne for moderne musikalsk performance.