Skuespillerinden Brooke Shields og hendes datter får det samme look og skaber furore

Den amerikanske skuespillerinde og model Brooke Shields og hendes datter Rowan behøver tilsyneladende ikke en fælles stylist for at skabe en mindeværdig modeduo. I slutningen af april 2026 blev de to kvinder fotograferet i matchende små sorte kjoler på gaderne i New York, og deres slående lighed gik straks viralt.

Optagelser i Manhattans gader

Det var under optagelserne til serien "Next Gen NYC", at Brooke Shields og hendes 22-årige datter, Rowan Henchy, blev fotograferet på gaderne i New York, begge iført små sorte ærmeløse kjoler. Serien følger en gruppe unge New York-arvinger, hvoraf mange er børn af stjerner fra "Real Housewives" (et amerikansk reality-tv-show). Brooke Shields forventes at optræde sammen med den amerikanske tv-personlighed Teresa Giudice, skuespillerinden og tv-personligheden Kandi Burruss og den amerikanske reality-tv-personlighed og forretningskvinde Meredith Marks i en middagsscene med deres døtre, en af de mest ventede crossovers i franchisen.

To sorte kjoler, to modeller

De to kvinder – Brooke Shields og hendes datter Rowan – bar begge det samme basisstykke, den lille sorte ærmeløse kjole, men hver i sin egen version. Rowans kjole, der nåede hende til anklerne, var pyntet med en peplum-kant og adskillige sølvnitter, og den var pyntet med en guldarmbånd, et matchende ur og laklæderhæle. Brooke Shields valgte en lige læderversion, der blev båret med ruskinds-mules. Samme DNA, forskellige personligheder: en dynamik, der perfekt illustrerer deres tætte bånd.

Ligheden der skaber røre

Det, der tiltrak sig lige så meget opmærksomhed som tøjet, var den slående lighed mellem mor og datter. Samme figur, samme måde at bære sig på, billederne cirkulerede straks med den samme kommentar: "svært at skelne dem fra hinanden ved første øjekast." De to kvinder deler også matchende tatoveringer: en mariehøne, en henvisning til Rowans barndomskælenavn, "Lille Bug", og udtrykket "og til en fest" tuschet på deres underarme. En forbindelse, der tydeligvis rækker langt ud over garderoben.

Rowan Henchy, fra campus til "Next Gen NYC"

Rowan, der dimitterede fra Wake Forest University med en grad i broadcastjournalistik i maj sidste år, kan prale af 108.000 følgere på TikTok og har allerede gået adskillige gange på den røde løber sammen med sin mor – herunder ved White House Correspondents' Dinner i 2022 og Women of the Year Awards. Hun har også talt offentligt om at leve med type 1-diabetes ved hjælp af sin platform til sundhedsfortalervirksomhed. Hendes deltagelse i serien "Next Gen NYC" markerer et nyt skridt i hendes voksende synlighed.

Brooke Shields, et ikon på tværs af generationer

Brooke Shields fortsætter med at indtage mediernes søgelys med ubesværet ynde. Som tidligere Calvin Klein-muse, skuespillerinde, forfatter og nu producer ledsager hun sin datters tv-debut med den samme lethed, som hun viser i sine egne outfits. Denne koordinerede mor-datter-duo, der slentrer gennem New Yorks gader, indkapsler perfekt, hvad hun repræsenterer: en naturlig, ubesværet og stilfuld formidling af værdier.

To små sorte kjoler, en slående lighed og åbenlys medvirken: Brooke Shields og Rowan Henchy har således skabt et af de mest bemærkelsesværdige mor-datter-looks fra april 2026. Og vi har en fornemmelse af, at dette kun er begyndelsen.