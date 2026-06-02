Som 44-årig annoncerer Serena Williams sit store comeback til tennis.

Léa Michel
@serenawilliams / X

Dette er en af årets største sportsmeddelelser. Som 44-årig har Serena Williams bekræftet sin længe ventede tilbagevenden til konkurrence, næsten fire år efter at have forladt banen ved US Open i 2022. Den amerikanske legende, der delte nyheden i en video lagt ud på det sociale netværk X, vil være tilbage i starten af juni 2026. WTA hilste nyheden velkommen og fejrede comebacket for en af de største spillere i historien.

En tilbagevenden til Queen's Club i double

Serena Williams vender tilbage ved HSBC Championships, en WTA 500-turnering, der afholdes på græsbanerne på Queen's Club i London fra 8. til 14. juni 2026. Amerikaneren, der er inviteret via et wildcard, vil konkurrere i double-turneringen. Ifølge Yahoo Sports vil hun spille sammen med den unge canadier Victoria Mboko, selvom arrangørerne endnu ikke officielt har annonceret hendes partner. "Queen's Club er det perfekte sted at starte dette nye kapitel," sagde Serena Williams og mindedes sin forkærlighed for græs, underlaget hvor hun har oplevet nogle af de største øjeblikke i sin karriere.

En tennislegende

Serena Williams, tidligere verdens nummer et i 319 uger, kan prale af 73 singletitler, herunder 23 Grand Slam-titler, en rekord for kvinder i Open Era. Med sine double- og mixeddouble-titler har hun i alt 39 store titler. Serena Williams, der har vundet fire olympisk guldmedalje, er fortsat den eneste spiller, der har opnået en Golden Slam i både single og double. Hun er også fortsat den bedst betalte kvindelige atlet i historien.

En tilbagevenden til Wimbledon er på vej.

Dette comeback er ikke tilfældigt, hvad angår timing. Queen's Club-turneringen fungerer traditionelt som forberedelse til Wimbledon, der begynder et par uger senere. Og det er netop på disse græsbaner i London, at Serena Williams har vundet syv singletitler.

Serena Williams har på nuværende tidspunkt ikke angivet, om hun har til hensigt at spille i den britiske Grand Slam. Flere tegn tydede på denne tilbagevenden, såsom hendes genindmeldelse for et par måneder siden i tourens antidopingprogram.

Serena Williams vender tilbage til konkurrencer som 44-årig og er klar til at opleve et af sæsonens mest ventede øjeblikke. Selvom hun går forsigtigt til sit comeback, spiller double og uden nogen erklærede mål ud over Queen's Club, er hendes blotte tilstedeværelse allerede nok til at antænde tennisverdenen. Scenen er sat for London, der starter den 8. juni.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
