Gigi Hadid vælger et vintage strandoutfit med polkaprikker og skaber furore

@gigihadid / Instagram

For at afslutte maj på en høj note forkælede den amerikanske model Gigi Hadid sig selv med en eftermiddag ved poolen med venner . Hun bar en lyserød badedragt med røde polkaprikker, der udstrålede vintage-charme, og billeder af denne badedragt satte hurtigt sociale medier og kendispressen i kog.

En eftermiddag ved poolen med retrotema

Den 31. maj nød Gigi Hadid solen ved en pool med sin søster Bella og deres venner, Leah McCarthy og Patrick Dooley. En afslappet og ubekymret atmosfære herskede: akvareller, pensler og paletter var spredt ud på græsset, sammen med bakker med frisk vandmelon, kager og grøntsagsstænger med hummus. Billedet, som Patrick Dooley delte på sin Instagram-story, blev straks bemærket og delt bredt. Gruppen poserede foran et karnapvindue.

En lyserød todelt kjole med polkaprikker, en ultrasommerlig signatur.

Gigi Hadids ensemble omfavner elegant enkelhed fuldt ud. En lyserød trekanttop, der er fastgjort med tynde snore omkring nakken og ryggen, og matchende strømpebukser med lange stropper, der falder ned ad hofterne. Hele looket er drysset med røde polkaprikker, der minder om den store pin-up-tradition.

For at fuldende looket koordinerede Gigi Hadid sæsonens must-have accessory: en Barbados baseballkasket. Hun tilføjede flere lagdelte halskæder med ædelstensdetaljer og hvide bukser med snøre, der blev båret lavt på hofterne for ikke at forringe hovedoutfittet.

Bella, salviegrøn og højtaljet

Sammen med sin søster valgte den amerikanske model Bella Hadid et anderledes look: en salviegrøn badedragt med tynde stropper, en rynket top og højtaljede buksedragter. En knaldrød kasket til at blokere for solen fuldendte outfittet. De to andre gæster var med i løjerne: Leah McCarthy i en marineblå Knicks-kasket, sorte badebukser og en top med dyreprint; og Patrick Dooley i sorte badebukser, der tog gruppeselfies.

Hadid-søstrenes sommer 2026 er ved at slå rod

For Hadid-søstrene synes sommeren at være begyndt for alvor. Tilbage i april havde Gigi allerede lagt flere billeder op i en gul kjole med tynde stropper i anledning af sin veninde Leah McCarthys 31-års fødselsdag under en tropisk ferie.

Bella har for sin del forkælet sig selv med en tur til Saint-Tropez i de seneste uger ombord på en superyacht, hvor hun adskillige gange har optrådt i både badedragter og metalliske eller brune polkaprikkede badedragter. Sammen former de konturerne af en sommer 2026, der er præget af retrostil, naturlighed og ubesværethed – det svært oversættelige ord, der perfekt indkapsler den nuværende modefilosofi.

På blot et par billeder har Gigi Hadid skabt, hvad der meget vel kan blive et af de mest kopierede strandlooks i de kommende uger. Med sine røde polkaprikker, trekantet klipning og strandkasket opfylder hendes outfit alle krav: pin-up-nostalgi, elegant enkelhed og ubesværet stil. Det er opskriften på en vintageklassiker, der aldrig bliver gammel – og en som Gigi Hadid endnu engang har bragt op til nutiden.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
