Sangerinden og skuespillerinden Jennifer Lopez viser sine mavemuskler og genopliver en år2000-trend

Jennifer Lopez behøver ikke en rød løber for at tiltrække sig opmærksomhed. En simpel træningssession ledsaget af et par selfies postet på Instagram var nok til at sætte brand i de sociale medier - og bringe en trend fra 2000'erne, som vi troede var glemt, tilbage i rampelyset.

Søndagskarrusellen, der satte internettet i brand

Jennifer Lopez postede en karrusel med billeder taget under en træning på Instagram, sat til Justin Biebers sang "Yukon". Hun er set posere foran et spejl fra forskellige vinkler og fremhæve sine tonede mavemuskler. Opslaget fremkaldte straks tusindvis af entusiastiske reaktioner: "Du er perfekt, gudinde!!!" , "Ældes som den fineste vin" , "De mavemuskler er alt, hvad jeg ønsker mig."

År 2000-detaljen, der genopliver trenden

Hendes look gik ikke ubemærket hen. Jennifer Lopez bar en langærmet, dybtgående hvid vaffelstrikket micro crop top med en kant, der sluttede lige over ribbenene, lagt oven på en sort sports-bh. Men det var underdelen, der gjorde hele forskellen: sorte leggings rullet op for at skabe en lav talje – en teknik karakteristisk for 2000'erne. Denne enkle detalje, denne oprulning af linningen, var nok til at forankre looket i Y2K-æstetikken, der dominerer trendsene i 2026.

Et indlæg der fortsætter temaet om et meget aktivt forår

Disse selfies kommer blot få dage efter Jennifer Lopez' første optræden på Coachella, hvor hun overraskende gjorde entré på Quasar Stage under David Guettas optræden med sin nye single "Save Me Tonight". Til lejligheden bar hun en glitrende sølvfarvet jumpsuit fra The Blonds med en fjerjakke fra Julien McDonald. Fra festivalen til spejlet i fitnesscentret er energien den samme.

En fitnesssignatur, der er blevet et varemærke

Jennifer Lopez har længe dyrket et image forbundet med fysisk disciplin, som hun regelmæssigt deler på sine sociale medier. Hendes fitnessrelaterede opslag er blevet et tilbagevendende indslag på Instagram, der blander motivation, stil og hverdagsøjeblikke. De lavtaljede leggings med opsmøgede kanter er ikke tilfældige: de fremkalder den år 2000-æstetik, hun var med til at popularisere i 2000'erne. Denne trend er på vej tilbage i dag, men det handler ikke om at gøre denne kropstype eller modestil til en standard at følge.

Kort sagt, Jennifer Lopez behøvede ikke en stylist til at minde os om, hvorfor hun er et ikon. Tredive år efter sin debut legemliggør hun en æra, samtidig med at hun fuldt ud tilhører nutidens.