På stranden viser denne cheerleader sin figur frem i et "havfrue"-look

På stranden i Hawaii viser "Dallas Cowboys" cheerleader Kleine Powell sin figur frem i et ultrafarverigt outfit, hvor hun antager et "havfrue"-look til sin ferie efter sæsonen – betagende ifølge internetbrugere.

Et livligt outfit og en boheme-nederdel

I et karruselbillede poserer Kleine Powell i et livligt outfit – turkis, koral og elektrisk lilla – der fremhæver hendes figur. Hun kombinerer dette basisoutfit med en lang, flagrende hvid nederdel, der hvirvler rundt om hendes ben, mens hun klatrer over klipper med Stillehavets brusen i baggrunden. Billedteksten lyder: "Jeg har en lang nederdel på for at skjule, at jeg er en havfrue! 🐚"

Solobillederne indfanger hendes "legende" energi: bølget hår i den salte brise, et glitrende blik mod horisonten, hendes figur oplyst af den nedgående sol. Kleine Powell, tidligere danser ved University of Kentucky og veteran fra Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), set i Netflix-dokumentarserien "America's Sweethearts", forvandler stranden til et eventyr.

Beundrende fans: "En rigtig havfrue!"

Kommentarerne strømmer ind med kærlighed. Cheerleader Ava Marie Lahey udbryder: "Ø-pige!!! 😍" Cheerleader Reece Weaver tilføjer : "Sødeste 🌺" Fansene stemmer i: "Du stråler!" og "Elegant, selv på sandet."

Kort sagt beviser Kleine Powell, at ferier efter sæsonen går hånd i hånd med naturlig elegance. Dette havfruelook, en blanding af farverige outfits og drømmende poseringer, er et hit hos alle: fans og holdkammerater kroner hende til "strandenes dronning", "den ubestridte DCC-havfrue".