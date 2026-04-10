"Hun er uigenkendelig": Denne skuespillerindes optræden fra serien "Euphoria" skaber røre

Den amerikanske skuespillerinde og model Alexa Demie, kendt for sin rolle som Maddy Perez i serien "Euphoria", vakte betydelig reaktion ved premieren på sæson 3, der blev afholdt på TCL Chinese Theatre i Los Angeles. Sammen med skuespillerne fra den populære HBO-serie skilte hun sig ud med et makeup-look, der var meget anderledes end sin sædvanlige stil.

Et minimalistisk makeup-look inspireret af 1990'erne

Alexa Demie, der er kendt for sin dramatiske makeup, inklusive sin ikoniske grafiske eyeliner, valgte denne gang et langt mere "naturligt" look. Denne ændring fangede hurtigt fansenes opmærksomhed på sociale medier, hvor nogle sagde, at de ikke genkendte skuespillerinden med det samme.

Til dette arrangement valgte Alexa Demie et "no makeup-makeup"-look, en trend der skaber en meget subtil makeup-effekt, samtidig med at den fremhæver ansigtstrækkene. Hendes makeup mindede om 1990'ernes minimalisme med stenfarvede nuancer på øjenlåg og folder. Hendes øjenvipper var simpelthen krøllede uden eyeliner, en skarp kontrast til hendes tidligere fremtoning, hvor øjnene ofte var fremhævet med dristige, grafiske linjer. Hendes teint havde en diskret, kølig konturering parret med en let blush. Hendes læber havde en let fremhævet lyserød farve, hvilket gav en moderne fortolkning af 90'ernes skønhedstrends.

Blandede reaktioner på sociale medier

På sociale medier udtrykte mange brugere overraskelse over denne stilændring. Nogle kommentarer refererede til "en mærkbar transformation" med bemærkninger som "hun er pludselig blevet ældre" eller "hun er uigenkendelig". Andre brugere forsvarede dog skuespillerinden Alexa Demie og påpegede, at fysiske ændringer er en naturlig del af aldring. Blandt de støttende beskeder var: "det er normalt, hun er 35, vi ændrer os alle med alderen" og "hun er stadig smuk".

Det er vigtigt at huske, at kvinders kroppe – ligesom alles – ikke er genstande, man frit kan kommentere på: alle er frie til at gøre, hvad de vil med deres krop, deres ansigt, deres tøj eller deres makeup. Og ja, alle forandrer sig med alderen; det er naturligt – ingen grund til at gøre et stort nummer ud af det eller kritisere det.

Med denne "naturlige" makeup inspireret af 1990'erne demonstrerer Alexa Demie sit ønske om at udforske nye æstetiske koder. Denne tilgang afspejler også kunstnerisk og personlig frihed, langt fra rigide forventninger, og minder os om, at stil – ligesom udseende – udvikler sig over tid, i henhold til ønsker og påvirkninger.