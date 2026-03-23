"En prinsesse": Skuespillerinden Chase Infiniti får folk til at vende hoveder i en flæsekjole

Den amerikanske skuespillerinde Chase Infiniti lignede en sand prinsesse i en overdådig indigofarvet flæsekjole til åbningen af Series Mania-festivalen i Lille, Frankrig.

En moderne prinsessekjole

Da skuespillerinden skulle gå på den røde løber i Lille den 20. marts, valgte hun en dyb indigoblå kreation, helt specialfremstillet af Louis Vuitton. Den luksuriøse satinkjole havde en romantisk flæset halsudskæring, en flerlags plisseret overdel og, mest bemærkelsesværdigt, en voluminøs pannier-lignende nederdel, der flagrede ud som en kongelig balkjole. Hver bevægelse skabte en kaskadeeffekt af stof, der fremhævede hendes moderne prinsesse-tiltrækning. Fans elskede det: "En prinsesse" eller "Lilla er din farve".

Minimal styling, maksimal effekt

Som den nyeste ambassadør for et luksusmærke lod Chase Infiniti kjolen tale for sig selv. Hun supplerede sit outfit med en delikat vinrankemønstret choker, der omsluttede hendes halsudskæring uden at overskygge kjolen. Hendes hår var sat op i en elegant opsætning, der mindede om den sofistikerede makeup, hun bar ved Oscar-uddelingen, mens frisk makeup fremhævede hendes teint med rosenrøde læber, der diskret komplementerede kjolens dybblå farve.

Siden sin gennembrudsrolle som Willa i den Oscar-vindende film "One Battle After Another" har den amerikanske skuespillerinde Chase Infiniti konsekvent vist spektakulære looks: Efter hendes lavendelfarvede kjole ved Oscar-uddelingen har dette indigo-farvede nummer cementeret hendes status som den "nye dronning på den røde løber". Hendes samarbejde med luksusmærket Louis Vuitton – fra Oscar-ceremonien til Series Mania-festivalen – har allerede placeret hende blandt de mest fremtrædende modeambassadører i øjeblikket.